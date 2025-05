Trnava získala budovu bývalej pošty vedľa radnice, teraz ju čaká obnova

Externé zdroje financovania

Národná kultúrna pamiatka

24.5.2025 (SITA.sk) -Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na viac ako, mesto chce na financovanie získať externé zdroje. Trnava budovu získala od súkromného vlastníka pred tromi rokmi výmenou za desať stavebných pozemkov v lukratívnej lokalite Kamenný mlyn.Primárnym cieľom podľa vtedajšieho vysvetlenia primátora Petra Bročku bolo prepojiť túto budovu so zvyškom nádvoria a navždy majetkovo sceliť radničné nádvorie.Objekt bývalého poštového a telegrafného úradu je, rovnako ako radnica, národnou kultúrnou pamiatkou. Aj po rekonštrukcii zostanú jeho pamiatkové hodnoty zachované.„Jediný viditeľný zásah do objektu z pohľadu verejne dostupných ulíc bude umelecko - remeselná obnova fasády a nové vstupné brány z Radlinského ulice v podobe novotvaru,“ píše sa v dokumentácii pre verejné obstarávanie. Návrh obnovy ráta s ponechaním využitia stavby ako administratívnej budovy.Po rekonštrukcii by sa do „starej pošty“ mali nasťahovať zamestnanci z technicky nevyhovujúcej budovy mestského úradu na Trhovej ulici.