Hurbanovo má nový mestský park. Vznikol vďaka hlasovaniu obyvateľov v projekte Čistinka – FOTO

Primátor poďakoval za nový priestor pre komunitu

Obyvatelia sa stretli aj s futbalovými osobnosťami

25.5.2025 (SITA.sk) - Hurbanovo má nový multifunkčný mestský park. Mesto ho získalo na základe hlasovania verejnosti v treťom ročníku projektu Čistinka , ktorý realizuje Lidl . V hlasovaní získalo Hurbanovo 71 228 z celkových 415 773 hlasov.Čistinku slávnostne otvorili v nedeľu 18. mája. Nový priestor ponúka miesto na aktívny oddych aj pokojné chvíle pre všetky vekové skupiny. Hurbanovčania sa môžu tešiť na detskú zónu s hojdačkami a šmykľavkou, multifunkčné športové ihrisko, stolný futbal, workout zónu či miesta na opekanie a grilovanie. Nechýba ani oddychová zóna s lavičkami, ktorá poskytne komfort najmä rodinám a seniorom.„Ďakujem spoločnosti Lidl za nový mestský park a našim obyvateľom prajem, aby Lidl Čistinku využívali naplno a užili si tu príjemné chvíle oddychu, relaxu a zábavy so svojimi deťmi, priateľmi a rodinami,“ uviedol primátor Hurbanova Peter Závodský V programe nechýbali vystúpenia miestnych talentov, edukačné aktivity zamerané na zdravie a ekológiu či futbalové súťaže o atraktívne ceny. Kreatívne duše si prišli na svoje pri aktivite Namaľuj si Čistinku, zatiaľ čo staršia generácia tancovala na ľudové piesne v spolupráci s CVČ Hurbanovo.Súčasťou dňa bolo aj stretnutie so slovenským futbalovým reprezentantom Christiánom Hercom a trénerským duom v podaní hlavného trénera reprezentácie do 21 rokov Jaroslava Kentoša a jeho asistenta Tibora Goljana . Hurbanovo sa stalo víťazom vďaka silnému zapojeniu obyvateľov a podpore okolitých obcí. Čistinka sa už v prvý deň svojho fungovania ukázala ako miesto, ktoré prepája komunitu, ponúka priestor na oddych aj pohyb a podporuje stretávanie ľudí všetkých generácií.Projekt Čistinky predstavuje dlhodobú iniciatívu spoločnosti Lidl Slovenská republika, ktorej cieľom je zlepšovať kvalitu verejných priestranstiev a podporovať komunitný život naprieč Slovenskom. Každoročne môžu samosprávy a ich obyvatelia hlasovať za svoj park, pričom víťazné mestá získajú nový priestor na oddych financovaný a zrealizovaný Nadáciou Lidl.„Prejavili ste naozaj veľkú snahu a motiváciu urobiť niečo pre seba, pre svoje mesto. Veľmi nás to teší, pretože týmto projektom chceme prispieť k tomu, aby nielen deti, ale aj tínedžeri, dospeláci či seniori mohli svoj voľný čas tráviť zmysluplne a urobili aj niečo pre svoje zdravie,“ uviedla v príhovore na otvorení Martina Sujová , špecialistka pre CSR projekty spoločnosti Lidl Slovenská republika.