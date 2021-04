Trnava zvyšuje ceny za parkovanie v centre, zavádza aj prvú rezidentskú zónu

Najvýhodnejšia platba mobilnou aplikáciou

Prvé sídlisko s rezidentským parkovaním

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Trnava zvyšuje poplatok za parkovanie v centre mesta. Vodiči po novom zaplatia za hodinu parkovania podľa spôsobu platby od 1,20 do 1,60 eura. Zaplatiť bude možné aj kratšie časové úseky už od pätnástich minút.Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní na území mesta schválili mestskí poslanci, účinné bude od 1. augusta. Aktuálne je poplatok za hodinu parkovania v centre 50 centov pri platbe v parkovacom automate alebo 60 centov pri SMS platbe. Tieto sadzby už podľa náčelníka mestskej polície Ivana Ranušu stratili regulačný význam.V centre mesta sa vodičom od augusta najviac oplatí platba mobilnou aplikáciou, s ktorou ich hodina parkovania bude stáť 1,20 eura. Pri platbe v hotovosti zaplatia za hodinu 1,40 eura a SMS platbou 1,60 eura. V zónach na okraji centra mesta bude stáť hodina parkovania od 20 do 40 centov podľa spôsobu platby. Pri mestskej poliklinike bude aj naďalej prvá hodina parkovania zadarmo, druhá za 20 centov a každá ďalšia za 50 centov.Okrem jednotlivých platieb za parkovanie budú v Trnave k dispozícii aj rôzne druhy parkovacích kariet. Ich cena sa bude líšiť podľa toho, či si kartu kupuje Trnavčan, podnikateľ v Trnave alebo návštevník mesta. Pre obyvateľov s trvalým pobytom je určená karta Trnavčan s cenou 400 eur na rok, pre ostatných je určená karta Trnava s cenou 600 eur na rok. Karty budú vydávané aj na kratšie časové obdobie už od troch mesiacov. Nové nariadenie umožní platiť za parkovanie nielen v parkovacom automate alebo SMS správou ako doteraz, ale po novom aj cez mobilnú aplikáciu. Majitelia elektromobilov budú môcť parkovať za zvýhodnenú cenu 15 eur na rok.Z nariadenia tiež vyplýva, že Trnava bude mať prvé sídlisko s rezidentským parkovaním. Obyvatelia s trvalým pobytom na Sídlisku Ľudmily Podjavorinskej tu budú parkovať za jedno euro na rok, ostatní vodiči za jedno euro na hodinu. Rezidentská zóna má podľa primátora Petra Bročku odfiltrovať návštevníkov neďalekého nákupného centra, ktorí tu momentálne parkujú zadarmo. Domácim sa potom stáva, že si parkovacie miesto ani nenájdu. Z diskusie poslancov vyplynulo, že v budúcnosti rátajú s rozšírením rezidentského parkovania aj na ďalšie sídliská.Mesto Trnava si parkovanie v jednotlivých zónach zabezpečuje vo vlastnej réžii, výnos z poplatkov za dočasné parkovanie ide do mestského rozpočtu.