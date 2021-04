Šéf NATO ocenil investície Slovenska do obrany, Naď ho informoval o modernizačných projektoch

Potvrdili zahraničnopolitické smerovanie vlády SR

Slovensko chce byť prínosným spojencom

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie NATO Jens Stoltenberg ocenil investície Slovenska do obrany a tiež jeho pôsobenie v rámci aktivít kolektívnej obrany Aliancie a v misiách medzinárodného krízového manažmentu.Potvrdil to na stretnutí s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom a ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom (obaja OĽaNO). Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Martina Kovaľ Kakaščíková. Podľa Naďa išlo o konštruktívnu diskusiu o aktuálnych témach a prioritách Slovenska a Severoatlantickej aliancie v oblasti obrany a bezpečnosti.„Aj vzhľadom na rýchlo sa meniace bezpečnostné prostredie sme na pôde NATO spolu s predsedom vlády potvrdili jasné zahraničnopolitické smerovanie vlády SR, nespochybniteľnosť našich väzieb a záväzkov, ako aj podporu spoločným hodnotám,“ priblížil obsah stretnutia Naď. Predmetom rokovaní bol tiež posun slovenského rezortu obrany v modernizácii Ozbrojených síl SR. V tejto súvislosti minister obrany informoval Stoltenberga o viacerých modernizačných projektoch vrátane prebiehajúceho obstarávania 3D rádiolokátorov, prieskume dostupnej pásovej techniky, ktorá má nahradiť súčasne využívané bojové vozidlá pechoty, či o riešeniach zabezpečenia kolesovej techniky.Zúčastnení diskutovali aj o príprave na samit NATO, ktorý je plánovaný na 14. júna. S tým súviselo hodnotenie bezpečnostných výziev, s ktorými sa musí Aliancia vysporiadať v aktuálnom bezpečnostnom prostredí. Rokovania sa týkali aj aktuálnych priorít agendy NATO na ďalšie obdobie, ako aj možností ďalšieho zapojenia sa Slovenska do spojeneckých programov.Naď zároveň diskutoval aj s členmi Stálej delegácie SR pri NATO o zahraničnopolitických a obranných témach vrátane navyšovania rozpočtu pre obranu, nákupoch cez agentúru NSPA, či o historicky najvyšších investíciách MO SR do vojenskej infraštruktúry.Štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer rokoval s námestníkom generálneho tajomníka NATO pre vzrastajúce bezpečnostné hrozby Davidom van Weelom. „Zhodli sme sa na tom, že ,nová vlna´ obranných výziev prameniaca v technologickom a informačnom pokroku úplne mení naše vnímanie bezpečnosti a stability v transatlantickom priestore. Zároveň ma však teší, že sa Aliancia adaptuje na nové bezpečnostné prostredie v každej oblasti vrátane tých, ktoré sú z jej pohľadu možno menej konvenčné. Slovensko je v tejto otázke pripravené byť zodpovedným a prínosným spojencom,“ uviedol Majer.Premiér Eduard Heger na dnešnej tlačovej konferencii s Jensom Stoltenbergom vyhlásil, že kolektívna obrana je najefektívnejší spôsob obrany z hľadiska bezpečnosti a nákladov. Podotkol, že do Bruselu cestoval nielen preto, že tam sídlia orgány Európskej únie, ale aj NATO. Heger vo svojom príhovore poukázal na situáciu na Ukrajine a zdôraznil, že aj pre Slovensko je dôležité, aby bol jeho východný sused stabilnou, bezpečnou a prosperujúcou krajinou. Doplnil, že Slovensko podporuje proeurópske smerovanie Ukrajiny.Premiér zároveň ozrejmil, že s Ruskom chcú budovať konštruktívne vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a dodržiavaní pravidiel. Stoltenberg na tlačovej konferencii vyzdvihol úlohu Slovenska v NATO, napríklad v misiách v Lotyšsku či Afganistane. Vo svojom príhovore tiež upozornil na destabilizačné činnosti Ruska.