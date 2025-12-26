|
Piatok 26.12.2025
|Denník - Správy
26. decembra 2025
Trnavčania môžu po sviatkoch rozhýbať telo, na zimnom štadióne štartuje 24-hodinový maratón v korčuľovaní
Príležitosť urobiť niečo pre svoje zdravie po sviatočnom leňošení budú mať Trnavčania už v piatok. Na Mestskom zimnom štadióne od ...
26.12.2025 (SITA.sk) -
Príležitosť urobiť niečo pre svoje zdravie po sviatočnom leňošení budú mať Trnavčania už v piatok. Na Mestskom zimnom štadióne od 19:00 štartuje Trnavský maratón v korčuľovaní. Ľadová plocha bude k dispozícii 24 hodín až do 19:00 v sobotu 27. decembra.
Výnimkou budú len nevyhnutné technické prestávky na úpravu ľadu, tých je naplánovaných osem. Každý záujemca o korčuľovanie môže prísť kedykoľvek od piatkového večera až do sobotného večera. Čas, ktorý strávi na ľade, si určuje každý sám.
Vstupné na maratón je stanovené na jedno euro, v cene je šatňa aj sladká odmena. Kto nemá vlastné korčule, bude mať možnosť požičať si ich tiež za jedno euro. Korčuľovací maratón mal na Mestskom zimnom štadióne v Trnave premiéru v marci minulého roku, ďalší bol tesne po Vianociach pred rokom.
V Trnave to nie je v piatok jediná možnosť na rozhýbanie sa. V areáli trnavskej Slávie sa v piatok koná Zimný beh zdravia, ktorý je súčasťou Trnavskej bežeckej trilógie spolu s Trnavským novoročným behom a Trojkráľovou šestkou. Súčasťou Zimného behu zdravia je aj kategória určená pre hobby bežcov s dĺžkou trate 3,9 kilometra. V regióne Trnavy majú tradíciu aj viaceré silvestrovské alebo novoročné bežecké podujatia.
