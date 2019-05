Trnavčania položili kytice kvetov k pomníku M. R. Štefánika

Na archívnej snímke Milan Rastislav Štefánik. Foto: TASR - Zdenko Dzurjanin Foto: TASR - Zdenko Dzurjanin

Trnava 3. mája (TASR) – Pri pomníku Milana Rastislava Štefánika si v piatok Trnavčania pripomenuli 100. výročie jeho tragickej smrti. Kytice kvetov položili zástupcovia mesta, krajskej samosprávy, verejnej správy, evanjelickej cirkvi a. v., inštitúcií a politických zoskupení. O hudobný vstup sa postaral spevácky zbor trnavských gymnázií Cantica nova.S príhovormi vystúpili primátor Trnavy Peter Bročka, predseda trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a Štefánikovu osobnosť priblížila riaditeľka Štátneho archívu v Trnave Júlia Ragačová. Hovorila o ňom nielen ako o vedcovi, politikovi a vojakovi, ale aj ako o mužovi, ktorý priniesol niekoľko vynálezov a venoval sa aj móde.Štefánikov pomník v Trnave bol na Slovensku prvý, ktorý po jeho smrti odhalili. Stalo sa tak 19. októbra 1924, o jeho postavenie sa pričinili občania vo verejnej zbierke. Samotné odhalenie bolo poňaté ako dvojdňová národná slávnosť za účasti tisícov občanov Trnavy, širokého okolia i celého Slovenska, vrátane zástupcu prezidentskej kancelárie, poslaneckej snemovne, prišiel veľvyslanec v Paríži Štefan Osuský a ďalší významní hostia, vrátane matky a príbuzných M. R. Štefánika.V kronike mesta, ako napísala Ragačová pre májové Novinky z radnice, sa o slávnosti dní 18. a 19. októbra uvádza, že sa začala akadémiou žiactva v mestskom divadle a pokračovala koncertom vojenskej hudby na námestí a ohňostrojom z mestskej veže. Večer bola v divadle akadémia, v programe dominovali skladby domáceho skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského. V nedeľu tisíce vidiečanov prichádzali vlakmi, povozmi i peši do mesta, ktoré bolo slávnostne vyzdobené. Slávobrána, kvetinové i iné výzdoby domov, okien, výkladov, prápory národné, štátne vlajky boli všade. Kordón na celej slávnosti držali dobrovoľní hasiči trnavského okresu. Zo stanice sa sprievod hostí pohol do univerzitného kostola na bohoslužbu a odtiaľ na miesto odhalenia pomníka na dnešné Námestie SNP, kde bola vybudovaná tribúna. Nasledovali slávnostné príhovory.Od svojho odhalenia Štefánikov pomník štyrikrát zmenil svoje miesto, dostal sa aj do depozitu a slávnostne ho opäť odhalili v roku 1990. Na súčasnom mieste pri evanjelickom dome stojí od roku 2015. Autorom bronzového diela, ktoré je odborníkmi považované za najvernejšiu podobizeň M. R. Štefánika, bol sochár, Trnavčan Ján Koniarek. Umelec zomrel zhodou okolností rovnako 4. mája ako Štefánik, o niekoľko rokov neskôr, v roku 1952.