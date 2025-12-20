|
Sobota 20.12.2025
Úvodná strana
|
20. decembra 2025
Trnavská Agátka sa stala námetom pre prvú mestskú risografiku, vznikla z nej iba limitovaná edícia
Sídliskový dvor Agátka, za ktorého obnovu Trnava tento rok získala okrem iného aj ocenenie CEZAAR, je zvečnený v podobe autorskej risografiky od slovenského ilustrátora a grafika Petra Lička. Risografika je podľa ...
20.12.2025 (SITA.sk) - Sídliskový dvor Agátka, za ktorého obnovu Trnava tento rok získala okrem iného aj ocenenie CEZAAR, je zvečnený v podobe autorskej risografiky od slovenského ilustrátora a grafika Petra Lička. Risografika je podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej dostupná v Turistickom informačnom centre v Mestskej veži za cenu 20 eur. V rámci limitovanej edície vzniklo iba sto kusov.
„Kresba zachytáva slnečný deň na Agátke, kde ľudia trávia voľný čas, relaxujú pri jazierku s potokom, prechádzajú tadeto peši či na bicykli – jednoducho, užívajú si tento verejný priestor, ktorý po komplexnej revitalizácii dostal novú kvalitu,“ priblížila dielo Majtánová.
Ilustrácia je vytlačená technikou risografie, ekologickej tlače typickej vrstvením farieb a jemnou nedokonalosťou, ktorá robí z každého výtlačku originál. Všetky kusy sú očíslované a ručne podpísané autorom Petrom Ličkom. Jeho tvorba je charakteristická citom pre detail, symboliku a príbeh a prejavuje sa v nej i jeho predošlé štúdium architektúry.
„Ako tému sme symbolicky vybrali Agátku, ktorá je našou srdcovkou. V zásobe však máme množstvo ďalších nápadov, pretože o pekné miesta v Trnave nie je núdza. Takisto ako o ďalších šikovných výtvarníkov,“ hovorí primátor Peter Bročka.
Agátka je veľký sídliskový priestor v Trnave medzi Hlbokou a Clementisovou ulicou. Pri komplexnej obnove tohto územia pribudol, okrem iného, umelo vytvorený potôčik s cirkulujúcou vodou dlhý asi 280 metrov, ktorý ústi do jazierka. V priestore vznikol park, ďalej veľká relaxačná zóna, na kopci Agátka malá herná zóna a riešené boli aj dvory bytových domov na Clementisovej ulici.
Zdroj: SITA.sk - Trnavská Agátka sa stala námetom pre prvú mestskú risografiku, vznikla z nej iba limitovaná edícia © SITA Všetky práva vyhradené.
