Sobota 20.12.2025
Archív správ
20. decembra 2025
Štátu chýba takmer štyritisíc policajtov, Šutaj Eštok chce prilákať naspäť výsluhových dôchodcov
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok chce prilákať skúsených policajtov, konkrétne mladších výsluhových dôchodcov, späť do polície. Ako uviedol pre médiá, viac ako ...
20.12.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok chce prilákať skúsených policajtov, konkrétne mladších výsluhových dôchodcov, späť do polície. Ako uviedol pre médiá, viac ako 6 000 poberateľov výsluhových dôchodkov je mladších ako 55 rokov. Tí by podľa neho mohli pomôcť vyriešiť problém chýbajúcich policajtov.
„A práve preto sme prišli aj s novelou zákona o sociálnom zabezpečení, kde je veľmi jasný cieľ: umožniť návrat bývalých, skúsených policajtov do služby bez toho, aby prišli o výhodné podmienky výpočtu výsluhového dôchodku," zdôraznil minister. Doplnil, že takýto policajt by sa však musel zaviazať na zotrvanie v službe po dobu minimálne päť rokov.
Posledných 10 rokov podľa ministra pretrvával trend, že viac policajtov z Policajného zboru odišlo, ako prišlo. To sa podľa neho zmenilo tento rok okrem iného aj vďaka náborovej kampani „Staň sa policajtom". „Dnes máme v zbore o 762 policajtov viac," vyhlásil Šutaj Eštok s tým, že v roku 2025 približne 400 policajtov odišlo, ale cca 1 200 prišlo. Momentálne je tiež podľa neho rozpracovaných 1 700 žiadostí o prijatie.
Pre rok 2025 malo Ministerstvo vnútra SR naplánovaný počet policajtov na úrovni 22 601, pričom k 1. februáru slúžilo v zbore 18 793 policajtov. Polícii tak chýbalo približne 4 000 príslušníkov.
Zdroj: SITA.sk
