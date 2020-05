Trnavská automobilka bude vyrábať naplno, vráti sa do štandardného režimu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.5.2020 - Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia sa ako prvá zo slovenských automobiliek v júni vráti do štandardného režimu z obdobia pred koronakrízou. K doterajším trom pracovným zmenám pridá aj víkendovú. Prvá bude v sobotu 6. júna v trvaní 12 hodín, druhá, tiež dvanásťhodinová, bude v nedeľu 7. júna.Informoval o tom hovorca automobilky Peter Švec s tým, že výroba prebieha za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.Výrobné linky automobilky stáli z dôvodu koronakrízy od 19. marca, opäť sa rozbehli v jednozmennom režime až v prvej polovici mája. Od 18. mája pribudla druhá a o týždeň neskôr aj tretia zmena. Automobilka vyrábajúca model Peugeot 208, jeho elektrickú verziu e-208 a Citroën C3 sa v júni vráti k plnej produkcii, čo je podľa Šveca dôsledkom trendu zlepšovania vývoja trhu. Do práce sa tak môže vrátiť všetkých približne 4 500 zamestnancov.V minulom roku zišlo z výrobných liniek automobilky Groupe PSA Slovakia 371 152 vozidiel, bolo to o 5,4 percenta viac ako v roku 2018. Trnavská automobilka medziročne zvyšovala výrobu už osem rokov po sebe.