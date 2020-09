Trnavská automobilka Groupe PSA sa nedohodla s odborármi, vyššie mzdy sú otázne

Sprostredkovateľa určí ministerstvo

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie trnavskej Groupe PSA Slovakia sa s odbormi nevie dohodnúť na raste miezd. Od zaslania prvého návrhu 21. mája 2020 absolvovali obe strany sedem kôl kolektívneho vyjednávania.Ako ďalej informuje automobilka, vo štvrtok 17. septembra sa rokovania dostali do bodu, kedy bolo nutné skonštatovať, že sa nenašla zhoda a dostatočný progres.Bol vyhlásený spor v kolektívnom vyjednávaní a následne bude proces vyjednávania pokračovať za účasti sprostredkovateľa, ktorého urči Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Musím žiaľ skonštatovať, že požiadavky odborov sú v rozpore s realitou, v ktorej sa nachádza automobilový priemysel a ekonomika aj v dôsledku krízy COVID. Aktuálne máme dostatok objednávok, ale už teraz musíme myslieť na budúcnosť, plniť víziu a konkrétne kroky vedúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Pohľad odborov neberie do úvahy nutnosť zvyšovania našej konkurencieschopnosti,“ uviedol zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ výroby Martin Dzama.Vedenie spoločnosti navrhuje v oblasti odmeňovania zvýšenie, ktoré podľa nej umožní udržať celkové mzdové náklady pod kontrolou. V rokoch 2021-2022 sa chce zamerať na ocenenie individuálneho výkonu najmä navýšením mesačných prémií a pokračovania individuálneho zvyšovania miezd.Zároveň navrhuje, s ohľadom na počet odpracovaných rokov, postupne zaviesť 14. plat. Pre roky 2023-2024 uvažuje o všeobecnom zvýšení miezd za predpokladu, že sa nájde zhoda aj v ostatných oblastiach.Groupe PSA Slovakia argumentuje, že je podobne ako iní finálni výrobcovia pod tlakom veľmi náročnej a nepredvídateľnej situácie v automobilovom priemysle."Zvyšujúca sa konkurencia, tlak na znižovanie emisií CO2, ale aj negatívne dopady krízy COVID sú najväčšími výzvami, ktorým čelí aj trnavský výrobca áut. V tejto chvíli neexistuje pre závod v Trnave záruka nového modelu, ktorý by dal budúcnosť jeho zamestnancom," konštatuje trnavská fabrika.Samotní odborári však považujú svoje požiadavky za primerané. Podľa ich predsedu Milana Minárecha chceli zachovať v platnosti všetky výhody, ktoré sú obsiahnuté v aktuálne platnej kolektívnej zmluve a okrem toho zvýšiť základné mzdy zamestnancov o 70 eur, zaviesť plnohodnotný 14. plat a vernostnú odmenu pre zamestnancov pracujúcich v závode 20 rokov.Protinávrh automobilky podľa jeho slov spočíval v zmrazení miezd na štyri roky, znížení sociálneho fondu na zákonné minimum a rozšírení konta pracovného času."V prepočte by to podľa našich údajov znamenalo, že každý jeden zamestnanec automobilky by v roku 2021 zarobil mesačne o približne 70 eur menej ako v roku 2020,"" povedal pre agentúru SITA Minárech.Ako dodal, postoje oboch strán sa ani po viacerých stretnutiach nijak nepriblížili a neprišlo k žiadnemu posunu. "Ako keby sme boli každý na inej planéte," priblížil atmosféru rokovaní zástupca zamestnancov.Kolektívna dohoda s platnosťou na roky 2019-2020 bola v Groupe PSA Slovakia podpísaná ešte v decembri 2018. Automobilka zamestnáva do 4 500 pracovníkov. Vrátane dodávateľov generuje na Slovensku takmer 20 000 pracovných postov.