Trnavská automobilka PSA chce postupne obnoviť výrobu, ako prvú spustí do prevádzky zvarovňu

7.5.2020 (Webnoviny.sk) - Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia spustí cez víkend prípravné práce, ktoré sú predpokladom postupného obnovenia výroby. Samotná výroba začne v utorok 12. mája v prevádzke zvarovne. Tá bude potom vyrábať do konca týždňa v režime jednej pracovnej zmeny.Informoval o tom hovorca automobilky Peter Švec s tým, že informácie o ďalšom vývoji budú známe o týždeň. Výrobné linky automobilky stoja od 19. marca, zamestnanci sú odvtedy doma, pričom dostávajú podľa kolektívnej zmluvy 65 percent z priemernej mzdy.Groupe PSA Slovakia počas vynúteného zastavenia produkcie pripravila štandard posilnených hygienických opatrení. Zostavený bol v spolupráci so zdravotníkmi a so zapojením odborových organizácií.Groupe PSA Slovakia je lídrom vo výrobe malých vozidiel segmentu B-mainstream, tzv. platformy 1. Výstavba závodu sa začala v roku 2003, výroba sa rozbehla v roku 2006. Celková investícia koncernu na Slovensku je približne 1,2 mld. eur. V roku 2019 vyrobil PSA na Slovensku 371 152 áut. V trnavskej automobilke aktuálne pracuje približne 4 500 zamestnancov.