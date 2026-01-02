|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 2.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Alexandra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. januára 2026
Trnavská diecézna charita za rok doručila 170 ton potravín a drogérie, pomoc dostalo viac ako 500 ľudí
Tagy: Charita Ľudia v núdzi
Trnavská arcidiecézna charita počas roka 2025 doručila ľuďom v núdzi 170 ton trvanlivých potravín a drogérie. Tri charitné dodávky s touto pomocou ...
Zdieľať
2.1.2026 (SITA.sk) - Trnavská arcidiecézna charita počas roka 2025 doručila ľuďom v núdzi 170 ton trvanlivých potravín a drogérie. Tri charitné dodávky s touto pomocou najazdili viac ako 47-tisíc kilometrov, a to na území troch krajov – Trnavského a čiastočne aj Nitrianskeho a Trenčianskeho.
Pravidelnú pomoc vo forme trvanlivých potravín a drogérie dostávalo v roku 2025 podľa vedúcej komunikácie Trnavskej arcidiecéznej charity Dariny Kukuľovej - Kvetanovej viac ako 500 jednotlivcov a rodín, ktorým charita poskytuje svoje služby. Potraviny a drogériu poskytuje ľuďom v núdzi v rámci projektu Sieť pomoci. Aby projekt fungoval, prevádzkuje sklad solidarity, v ktorom je táto pomoc uložená a odkiaľ ju v troch dodávkach distribuuje núdznym.
Potravinová pomoc, ktorú poskytuje Trnavská arcidiecézna charita ľuďom v núdzi, je jedným z prvých krokov, ktoré majú viesť k stabilizácii ľudí v náročnej životnej situácii. Vďaka potravinám a drogérii, ktoré jednotlivci a rodiny dostávajú pravidelne počas vyčleneného obdobia, dokážu financie z rodinného rozpočtu použiť napríklad na lieky, úhradu nájomného či ďalšie nevyhnutné náklady.
„Tieto čísla nie sú len štatistikou. Za každým kilometrom, každým balíkom stojí konkrétny ľudský príbeh – starší človek, ktorý žije sám, rodič, ktorý bojuje s nízkym príjmom, rodina, ktorú zasiahla choroba alebo strata zamestnania. Naša služba nie je o číslach, ale o dôstojnosti, ktorú sa snažíme ľuďom zachovať aj v ťažkých chvíľach,“ povedal riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech. Distribuované trvanlivé potraviny a drogéria pochádzali z viacerých zdrojov – od partnerských komerčných subjektov, ako aj z potravinových zbierok.
Zdroj: SITA.sk - Trnavská diecézna charita za rok doručila 170 ton potravín a drogérie, pomoc dostalo viac ako 500 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Pravidelnú pomoc vo forme trvanlivých potravín a drogérie dostávalo v roku 2025 podľa vedúcej komunikácie Trnavskej arcidiecéznej charity Dariny Kukuľovej - Kvetanovej viac ako 500 jednotlivcov a rodín, ktorým charita poskytuje svoje služby. Potraviny a drogériu poskytuje ľuďom v núdzi v rámci projektu Sieť pomoci. Aby projekt fungoval, prevádzkuje sklad solidarity, v ktorom je táto pomoc uložená a odkiaľ ju v troch dodávkach distribuuje núdznym.
Potravinová pomoc, ktorú poskytuje Trnavská arcidiecézna charita ľuďom v núdzi, je jedným z prvých krokov, ktoré majú viesť k stabilizácii ľudí v náročnej životnej situácii. Vďaka potravinám a drogérii, ktoré jednotlivci a rodiny dostávajú pravidelne počas vyčleneného obdobia, dokážu financie z rodinného rozpočtu použiť napríklad na lieky, úhradu nájomného či ďalšie nevyhnutné náklady.
„Tieto čísla nie sú len štatistikou. Za každým kilometrom, každým balíkom stojí konkrétny ľudský príbeh – starší človek, ktorý žije sám, rodič, ktorý bojuje s nízkym príjmom, rodina, ktorú zasiahla choroba alebo strata zamestnania. Naša služba nie je o číslach, ale o dôstojnosti, ktorú sa snažíme ľuďom zachovať aj v ťažkých chvíľach,“ povedal riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech. Distribuované trvanlivé potraviny a drogéria pochádzali z viacerých zdrojov – od partnerských komerčných subjektov, ako aj z potravinových zbierok.
Zdroj: SITA.sk - Trnavská diecézna charita za rok doručila 170 ton potravín a drogérie, pomoc dostalo viac ako 500 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Charita Ľudia v núdzi
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vranov nad Topľou bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom, podporu získa školstvo aj infraštruktúra
Vranov nad Topľou bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom, podporu získa školstvo aj infraštruktúra
<< predchádzajúci článok
Šimkovičovej ministerstvo odmieta tvrdenia Bajo Holečkovej o predraženom nákupe traktorov, považuje ich za zavádzajúce
Šimkovičovej ministerstvo odmieta tvrdenia Bajo Holečkovej o predraženom nákupe traktorov, považuje ich za zavádzajúce