24hodín v Skratke
Denník - Správy
 Ekonomika

02. januára 2026

Vranov nad Topľou bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom, podporu získa školstvo aj infraštruktúra


Tagy: Investície Rozpočet Samosprávy

Mesto Vranov nad Topľou bude v roku 2026 hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom vo výške takmer 44,4 milióna eur. Rozpočet prijali mestskí poslanci ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej ...



2.1.2026 (SITA.sk) - Mesto Vranov nad Topľou bude v roku 2026 hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom vo výške takmer 44,4 milióna eur. Rozpočet prijali mestskí poslanci ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti.


Oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 je rozpočet vyšší o viac než osem miliónov eur. Ako informovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková, podľa schváleného dokumentu tvoria transfery 54,4 % príjmov, daňové príjmy 29,7 % a nedaňové príjmy 10,8 %.

Realizácia rozvojových projektov


Výdavková časť rozpočtu je nastavená tak, aby umožnila plynulú prípravu a realizáciu rozvojových projektov a investičných akcií vrátane spolufinancovania z externých zdrojov. Osobitná pozornosť smeruje do školstva, infraštruktúry, energetiky a komunálnej vybavenosti,“ skonštatovala Fedorňáková.

V oblasti školstva rozpočet počíta s modernizáciou Základnej školy na Kukučínovej ulici vrátane obnovy učební a rekonštrukciou vonkajšieho športoviska s celkovými nákladmi takmer 796-tisíc eur, z toho 732-tisíc eur predstavuje dotácia z fondov Európskej únie. V rozpočte je plánovaná aj rekonštrukcia plaveckej učebne pri ZŠ Bernolákova za viac ako 136-tisíc eur, vrátane spolufinancovania mesta vo výške viac ako 55-tisíc eur.

Opravy ciest a chodníkov


Mesto pripravuje aj výstavbu infraštruktúry pri kultúrnom centre Na hrunku za 550-tisíc eur. Dôležitým projektom pre mesto je výstavba cyklotrasy v katastri Vranova nad Topľou. Projekt za takmer 2,94 milióna eur je financovaný v plnej výške z dotácie. V oblasti tepelného hospodárstva mesto v roku 2026 vyčlení 350-tisíc eur na rekonštrukciu rozvodov tepla, obnovu objektu kotolne Centrum, inštaláciu riadiaceho systému a opravy elektroinštalácií.

Na opravy ciest, chodníkov a parkovacích plôch je určených 600-tisíc eur, pričom prioritné úseky vyberú jednotlivé mestské časti. Zvýšiť dopravnú plynulosť má aj výstavba okružnej križovatky a rekonštrukcia Dlhej ulice v hodnote 800-tisíc eur. Súčasťou rozpočtu sú aj investície do pietnych miest, nového detského ihriska a nového amfiteátra.

Na podporu športu vyčlenil Vranov nad Topľou 511-tisíc eur, cirkevné a neziskové organizácie získajú spolu 10-tisíc eur. Rovnaká suma je určená na športové podujatia aj participatívny rozpočet, na kultúrne aktivity pôjde 5 000 eur a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb dostanú 30-tisíc eur. Na obnovu zelene a mobiliár je určených 76 500 eur.


Zdroj: SITA.sk - Vranov nad Topľou bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom, podporu získa školstvo aj infraštruktúra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Investície Rozpočet Samosprávy
Spravodajstvo

