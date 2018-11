Trnavská novéna pripomenula štvrťstoročie od návratu Trojičky

Snímka z procesie Trnavskej novény - nesenia obrazu Trnavskej Panny Márie v uliciach Trnavy v nedeľu 18. novembra 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 18. novembra (TASR) – Slávnostnou omšou v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave a následnou procesiou veriacich so zázračným obrazom Panny Márie Trnavskej ulicami mesta vyvrcholila tohtoročná Trnavská novéna. Omšu celebroval trnavský rodák, arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý sa dožíva 19. novembra jubilea 60 rokov. V homílii sa venoval téme prijatia Božieho slova.Za účasti početného duchovenstva, vrátane trnavského arcibiskupa Jána Oroscha, Zvolenský hovoril o tom, že kto prijíma Božie slovo, môže ho svojím životom stelesniť. S odkazom na pápeža Františka povedal, že mládež je nádejou cirkvi i sveta.Sprievod so zázračným obrazom Panny Márie Trnavskej smeroval z baziliky na hlavné námestie k Súsošiu Najsvätejšej Trojice. Tam sa zastavil a jeho účastníci si pripomenuli 25. výročie prinavrátenia súsošia na Trojičné námestie, nakoľko bolo v čase totalitného režimu demontované.Novéna je deväťdňový celoslovenský cirkevný sviatok na počesť Panny Márie Trnavskej, ktorý sa od roku 1710 koná vždy v rovnakom termíne od 13. do 21. novembra. Panna Mária na obraze zachránila mesto od tureckého vpádu a moru, keď sa na obraze objavili jej krvavé slzy. Keď v roku 1710 vypukol v Trnave mor, magistrát mesta dal odslúžiť prosebnú svätú omšu za ochranu. Po omši nasledovala 21. novembra procesia s obrazom a mor zázračne prestal hneď na druhý deň. Trnavčania dali Panne Márii z vďaky sľub, že sa každú sobotu zúčastnia na ďakovnej omši a raz do roka na novéne pod jej obrazom. Celé znenie uznesenia trnavského magistrátu o tomto v nedeľu prečítal počas bohoslužby primátor Trnavy Peter Bročka.Obraz dal namaľovať neskorší ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate zo štúdií z Ríma do Trnavy v roku 1585. Je kópiou ikony z kláštora svätého Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa tradície namaľoval evanjelista svätý Lukáš. Obraz slzil aj niekoľkokrát pred rokom 1710, vždy ako predzvesť katastrof, ktoré Trnavu čakali. Počas roka je uložený v barokovej kaplnke gotickej katedrály, vynesený na hlavný oltár je iba počas novény.