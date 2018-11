V potravinárstve SR do septembra pracovalo 32.099 zamestnancov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) - V slovenskom potravinárskom priemysle pracovalo od januára do konca septembra tohto roku 32.099 zamestnancov. Oproti rovnakému obdobiu roku 2017 sa ich stav zvýšil o 3,1 %. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Najvýraznejšie zvýšenie priemerného počtu zamestnancov v sledovanom období roku 2018 sa zaznamenalo v odbore výroby hotových krmív, kde sa počet medziročne zvýšil o 114 zamestnancov (43,5 %). Zvýšenie priemerného počtu zamestnancov od januára do septembra 2018 sa evidovalo vo väčšine odvetví, výraznejšie však v odvetví spracovania a konzervovania ovocia a zeleniny (11,7 %) a v odvetví výroby kakaa, čokolády a cukroviniek (10,7 %).Najvýraznejšie zníženie počtu zamestnancov za tri štvrťroky 2018 nastalo v odvetví stáčania prírodných minerálnych vôd a výroby nealko nápojov, a to medziročne o 70 zamestnancov (7,4 %).