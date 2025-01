Trnavská samospráva chce pomôcť rodičom, ktorí vychovávajú svoje deti sami, dotazníkom zisťuje ich potreby

7.1.2025 (SITA.sk) - Mesto Trnava pripravuje v spolupráci s Katedrou sociológie Trnavskej univerzity a Centrom pre výskum etnicity a kultúry podporný program pre rodičov, ktorí vychovávajú svoje dieťa alebo deti samostatne, bez aktívnej účasti druhého rodiča.Radnica formou online dotazníka zisťuje, akú pomoc jednorodičia najviac potrebujú. Dotazník na webe mesta môžu vyplniť do 10. januára.„Naším zámerom je nastaviť tento program čo najlepšie, aby vyhovel skutočným potrebám jednorodičov a uľahčil im život. Obraciame sa preto priamo na ľudí, ktorých sa táto téma týka. Ich odpovede sú mimoriadne dôležité na lepšie porozumenie výzvam, ktorým neúplné rodiny čelia,“ povedala Ivana Vidová z referátu participácie Mestského úradu v Trnave.Jednorodičia majú odpovedať napríklad na otázky, aké formy podpory by boli pre nich najúčinnejšie, či by ocenili zľavy napríklad v základnej umeleckej škole, ďalej podporu pri administratívnych povinnostiach, právne či finančné poradenstvo.Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie zaberie zhruba 15 minút.