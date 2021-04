Trnavská vodárenská spoločnosť predĺžila generálny pardon pre nepoctivých zákazníkov

vodárenská

Pripojenie bude bez sankcií

Hrozí dvojročné väzenie

11.4.2021 (Webnoviny.sk) - Trnavskáspoločnosť (TAVOS) predlžuje generálny pardon pre „čiernych“ zákazníkov do 30. júna. Ak si v tomto období zlegalizujú odber vody alebo napojenie na verejnú kanalizáciu,spoločnosť nebude ich doterajšiu činnosť žiadnym spôsobom riešiť ani postihovať.O ústretovej akcii rozhodlo predstavenstvo spoločnosti. Pôvodne mal generálny pardon platiť od 1. novembra 2020 do konca roka, vzhľadom na pandemické opatreniaspoločnosť tento termín predĺžila.Zákazníci, ktorí nemajú s vodármi zmluvu, sa majú prihlásiť a budú pripojení bez akýchkoľvek sankcií.„Po prihlásení sa uzatvorí TAVOS, a. s. so záujemcom štandardnú zmluvu o dodávke pitnej vody alebo o odvádzaní odpadových vôd ako s kýmkoľvek iným, a to bez toho, že by bol nejako finančne postihnutý,“ uvádzaspoločnosť.Po skončení generálneho pardonu chystajú vodári represívnu akciu zameranú na odhaľovanie čiernych odberateľov vody a producentov odpadových vôd.„Po zistení neoprávneného odberu vody či napojenia sa na verejnú kanalizáciu si bude TAVOS, a.s. voči takýmto osobám uplatňovať nielen nároky podľa Občianskeho zákonníka, ale bude sa obracať aj na orgány činné v trestnom konaní s trestnými oznámeniami pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa Trestného zákona,“ uvádza spoločnosť v ozname o generálnom pardone.V takomto prípade hrozí „čiernym“ odberateľom vody alebo producentom odpadovej vody trest odňatia slobody až na dva roky.Trnavskáspoločnosť so sídlom v Piešťanoch je dominantným dodávateľom pitnej vody prostredníctvom verejného vodovodu a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec.