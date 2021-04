Vypočúvanie kandidátov na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR pokračuje počas troch dní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.4.2021 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR bude od pondelka 12. do stredy 14. apríla pokračovať vo vypočúvaní kandidátov na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR. V priebehu troch dní vypočuje 15 uchádzačov o túto funkciu. Každý deň budú verejne vypočutí piati kandidáti.Následne bude rada vo štvrtok 15. apríla verejne hlasovať o výsledkoch výberového konania dištančnou formou. Po verejnom hlasovaní predseda súdnej rady Ján Mazák vyhlási celkové výsledky výberového konania.Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller Druhé kolo výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde SR sa bude konať v dňoch 11., 12., 18. a 19. mája 2021 so začiatkom o 9:00 v sídle Súdnej rady SR. Prihlásilo sa do neho 13 uchádzačov.