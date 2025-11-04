Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

04. novembra 2025

Trnavské občianske združenie spustilo zbierku na obnovu Pamätníka nenarodeným deťom


Zbierku na obnovu Pamätníka nenarodeným deťom na cintoríne na Kamennej ceste spustilo občianske združenie Naše MesTTo na darcovskej platforme Donacia.sk. Cieľom je získať 33 tisíc eur, ktoré budú použité na ...



42f6e569 226b 4b8c 95e1 00b47feb01ca 676x450 4.11.2025 (SITA.sk) - Zbierku na obnovu Pamätníka nenarodeným deťom na cintoríne na Kamennej ceste spustilo občianske združenie Naše MesTTo na darcovskej platforme Donacia.sk. Cieľom je získať 33 tisíc eur, ktoré budú použité na obnovu podstavca a súsošia, na úpravu okolia a pietnej zóny a na inštaláciu ochranných prvkov proti požiaru a vandalizmu.


Pamätník nenarodeným deťom v nedeľu 2. novembra v skorých ranných hodinách vážne poškodil požiar. Jeho príčinou bola podľa vyjadrenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave nedbanlivosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom. Pamätník bol v tom období obložený horiacimi sviečkami a kahancami.

Dielo sochára Martina Hudáčka, ktorého ústredným prvkom bolo súsošie rodiny, odhalili 27. decembra 2022. Ľudia k nemu často, hlavne v dušičkovom období zapaľovali sviečky. Pamätník nenarodeným deťom mal byť miestom pokoja, prijatia a odovzdania predovšetkým pre rodiny, ktoré si prešli bolestnou skúsenosťou spontánneho potratu.

Myšlienku vybudovania takéhoto pamätníka sa podarilo po viac ako troch rokoch dotiahnuť do úspešného konca v závere roku 2022 združeniu Naše MesTTo. Pamätník bol aj pôvodne vo veľkej miere financovaný peniazmi od darcov, zo zbierok či z benefičných koncertov. Množstvo prác pri jeho výstavbe vykonali dodávatelia bez nároku na odmenu.


Zdroj: SITA.sk - Trnavské občianske združenie spustilo zbierku na obnovu Pamätníka nenarodeným deťom © SITA Všetky práva vyhradené.

