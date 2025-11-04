Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Imrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. novembra 2025

Ochrankárom pribudnú nové autá za vyše dva milióny eur, moderné vozidlá nie sú podľa ministerstva luxusom


Tagy: nové vozidlá ochrankári Policajti

Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií rezortu vnútra pribudne 30 nových áut Audi Q7 SUV v ...



Zdieľať
67974f32e8796259963317 676x451 4.11.2025 (SITA.sk) - Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií rezortu vnútra pribudne 30 nových áut Audi Q7 SUV v celkovej hodnote 2,12 milióna eur aj s DPH. Ako ďalej ministerstvo vnútra informovalo, konkrétne pôjde o 15 vozidiel s benzínovým a 15 vozidiel s naftovým motorom.

Absentovala pravidelná obmena vozidiel


Bežná cena týchto modelov podľa rezortu vnútra sa začína na sume 75 090 eur, pričom ministerstvo ich obstará za 65 310 eur s DPH za vozidlo, čo predstavuje úsporu 9 780 eur oproti cene základného modelu na jednom vozidle.

V posledných rokoch na úrade absentovala pravidelná obmena vozidiel, čo negatívne ovplyvňuje technický a vzhľadový stav vozidiel aj efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami ministerstva,“ uviedol rezort s tým, že až 20 percent celého vozového parku spadajúceho pod ochrankárov má priemerný vek 11 rokov a priemerné náklady na opravy jedného vozidla dosahujú približne 56 158 eur. „Staršie vozidlá vyžadujú časté opravy, ktoré sú finančne náročné a nerentabilné,“ skonštatovalo ministerstvo vnútra.

Úrad na ochranu ústavných činiteľov v súčasnosti zabezpečuje dopravnú ochranu pre 58 chránených osôb – tzv. určených osôb. „Zaisťuje bezpečnosť prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády, ministrov, predsedu Ústavného súdu SR, podpredsedov NR SR, sudcov Špecializovaného trestného súdu a ďalších osôb. Minister vnútra môže podľa aktuálneho vývoja bezpečnostnej situácie prideliť osobnú ochranu aj ďalším ústavným činiteľom, predstaviteľom politických strán a hnutí, významným cirkevným hodnostárom či zahraničným predstaviteľom. Úrad zároveň zohráva kľúčovú úlohu v ochrane demokratických inštitúcií a diplomatov, čím významne prispieva k udržaniu bezpečnosti a poriadku na národnej aj medzinárodnej úrovni," zdôraznil rezort vnútra.

Nejde o luxus, ale o nevyhnutnosť


Nové autá podľa ministerstva reflektujú špecifické požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť pri ochrane chránených osôb a efektívnom plnení úloh.

Ministerstvo vnútra zároveň očakáva dodanie 100 kusov vozidiel Škoda Octavia Combi (150 kW) pre dopravnú políciu, 80 kusov Škoda Superb Combi (195 kW) pre dopravnú políciu, 20 kusov Škoda Superb Combi pre Úrad ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií, 73 kusov Kia Ceed Combi pre kriminálnu políciu a päť áut Ford Ranger pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície.

Moderné a spoľahlivé vozidlá nie sú luxusom, ale nevyhnutným pracovným nástrojom, umožňujú policajtom efektívne a bezpečne zasahovať, riešiť dopravné nehody, prenasledovať páchateľov a vykonávať preventívnu činnosť v teréne,“ dodal rezort vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Ochrankárom pribudnú nové autá za vyše dva milióny eur, moderné vozidlá nie sú podľa ministerstva luxusom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nové vozidlá ochrankári Policajti
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trnavské občianske združenie spustilo zbierku na obnovu Pamätníka nenarodeným deťom
<< predchádzajúci článok
Obvinený hajloval pred políciou, s prokurátorom nakoniec uzavrel dohodu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 