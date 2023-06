Trnavskí colníci zhabali falzifikáty drogérie známej značky, v prípade ich predaja by vznikla škoda vyše sedemtisíc eur

6.6.2023 (SITA.sk) - Takmer 300 falzifikátov drogérie zaistili ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trnava. Išlo o pracie prášky, pracie gély, šampóny a čistiace prostriedky, ktoré boli ponúkané na predaj prostredníctvom sociálnych sietí.V prípade týchto výrobkov vzniklo podľa hovorkyne Colného úradu Trnava Ivety Zlochovej podozrenie, že ide o falzifikáty, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva známej značky.„Predávajúci ponúkal tieto falzifikáty prostredníctvom sociálnych sietí a dohodnuté objednávky spolu s ďalším tovarom následne predával na vopred určenom mieste priamo zo svojej dodávky. Tentokrát ho však na určenom mieste v Trnave čakali ozbrojení príslušníci finančnej správy zo Senice a všetok tovar mu zaistili,“ informovala Zlochová.Škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov ako originálnych výrobkov, bola zástupcom majiteľa ochrannej známky predbežne vyčíslená na viac ako 7 000 eur. Oprávnená osoba už podala návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.Osobe, ktorá falzifikáty predáva, môže uložiť colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67-tisíc eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135-tisíc eur.