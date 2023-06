Ukrajinci aj Rusi spustili vyšetrovanie zničenia Kachovskej priehrady, evakuáciu ľudí sťažuje ruské ostreľovanie

Tímy v teréne zbierajú informácie

Evakuujú aj Rusi

6.6.2023 (SITA.sk) - Kyjiv spustil vyšetrovanie vojnových zločinov v súvislosti so zničením Kachovskej priehrady na rieke Dnipro v Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti.Povedal to ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin , podľa ktorého tiež vyšetrujú možný prípad „ekocídy“.Ukrajina má podľa jeho slov v teréne tímy, ktoré zbierajú informácie a poskytnú ich Medzinárodnému trestnému súdu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Kostin pre BBC tiež povedal, že z oblasti „evakuovali už okolo 1 500 ľudí“. Krátko predtým na sociálnej a mikroblogovacej sieti napísal, že evakuujú viac ako 17-tisíc ľudí zo zaplavených oblastí.Operácia je však podľa jeho slov pod tlakom v dôsledku ruského ostreľovania, ktoré zranilo dvoch policajtov pracujúcich v oblasti.Vyšetrovanie oznámil aj ruský vyšetrovací výbor. Ako oznámil na komunikačnej platforme Telegram, na ktoré sa odvoláva televízia CNN, vyšetrovanie spustil na základe obvinenia z terorizmu spáchaného skupinou jednotlivcov, ktorý spôsobil značné škody na majetku a ďalšie ťažké následky.Zaplavenie osád v Chersonskej oblasti spôsobilo zničenie elektrárne ozbrojenými silami Ukrajiny, vyhlásil výbor. Aj dosadené ruské úrady oznámili plánovanú evakuáciu.Ukrajina obvinila Rusko z toho, že priehradu vyhodilo do vzduchu. Ruskí predstavitelia kolaps priehrady dávajú za vinu ukrajinskému bombardovaniu oblasti, o ktorú sa bojuje. Podľa Moskvy ide aj o zámer odrezať anektovaný Krym od dodávok vody.