Vyplatený podiel na zisku považujú za výsmech

Viac áut, menej ľudí a rovnaké platy

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Trnavskú automobilku Groupe PSA Slovakia čaká boj o vyššie mzdy. Tamojší odborári už avizujú, že pre zamestnancov budú chcieť vyrokovať lepšie podmienky, vyššie mzdy i odmeny."Už v krátkej dobe ideme pripravovať nový návrh Kolektívnej zmluvy a predložíme ho zamestnávateľovi, aby sme mohli čím skôr začať vyjednávania na ďalšie obdobie," informujú odborári na sociálnej sieti.Zástupcom zamestnancov sa pritom nepozdáva vyplatenie podielu na zisku za rok 2019 na úrovni 1031 eur. Hoci je to podľa nich zatiaľ najvyššia vyplatená odmena v histórii PSA Trnava, označujú ju za "smiešnu".Poukazujú pritom na svojich francúzskych kolegov, ktorí by mali dostať viac ako 4100 eur. Francúzska automobilka PSA podľa zverejnených údajov zvýšila za minulý rok zisk o 13 % na 3,2 miliardy eur.Odborári zároveň konštatujú, že zamestnanci v uplynulom roku odpracovali 44 pracovných sobôt, 6 nedieľ (dobrovoľných), 5 štátnych sviatkov (dobrovoľných) a vyrobili viac ako 371-tisíc vozidiel. "Toto všetko sú skutočnosti, za ktoré by ste si zaslúžili určite väčší podiel so zarobených koncernových peňazí," dodávajú.Podľa ich informácií automobilka plánuje zvýšiť výrobu vozidiel s minimálnym navyšovaním miezd a chce znižovať počty pracovných postov. "Práve kvôli týmto všetkým skutočnostiam máme zato, že si zaslúžite zvýšiť mzdy a formy odmien," uzatvárajú odbory.Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia je lídrom vo výrobe malých vozidiel segmentu B-mainstream, tzv. platformy 1. Aktuálne vyrába modely Citroën C3 a Peugeot 208. Výstavba závodu sa začala v roku 2003, výroba sa rozbehla v roku 2006. Celková investícia koncernu na Slovensku je približne 1,2 miliardy eur.V roku 2019 vyrobil PSA na Slovensku 371 152 áut. V trnavskej automobilke aktuálne pracuje okolo 4 500 zamestnancov. Kolektívna zmluva tu bola naposledy dohodnutá v decembri 2018 na dva nasledujúce roky.