Matovič ide opäť do paláca, prezidentka Čaputová lídra hnutia OĽaNO poverí zostavením vlády

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

4.3.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu poverí lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča zostavením vlády. Svoje rozhodnutie oznámila po tom, čo sa v utorok stretla s triom Andrej Kiska (Za ľudí), Richard Sulík (Sloboda a Solidarita) a Boris Kollár (Sme rodina), ktoré by mala spoločne s Matovičom tvoriť štvorkoalíciu.Exprezident Kiska však po stretnutí s Čaputovom vyhlásil, že by uprednostnil vládu bez Kollára. Uvidíme teda, koľko poslancov nakoniec koalícia bude mať.Podľa oficiálnych výsledkov volieb by koalícia strán OĽaNO, Sloboda a solidarita (SaS) a Za ľudí mali 78 kresiel v parlamente. Matovič však chce vládnuť s ústavnou väčšinou, na čo potrebuje Kollárovo hnutie Sme rodina. S ním by mala nová koalícia v parlamente ústavnú väčšinu, a teda 95 kresiel.S Kollárom rokoval Matovič v pondelok 2. marca, s lídrom SaS Richardom Sulíkom to stihol ešte v nedeľu 1. marca. S Kiskom sa stretol v utorok na obed. U prezidentky bol líder OĽaNO prvýkrát v pondelok 2. marca.