Trnavský kraj počas leta vynoví viaceré školské budovy

Ilustračná snímka.

Trnava 10. júla (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyčlenil v tohtoročnom rozpočte 6,386 milióna eur na investície do škôl a školských zariadení. Letné prázdniny využije na rekonštrukcie nehnuteľností.Najväčšou tohtoročnou investíciou je rekonštrukcia internátu Strednej zdravotníckej školy v Trnave, ktorá sa už začala a bude stáť 640.000 eur. Študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Hlohovci dostanú k novému školskému roku nielen novú fasádu budovy dielní, ale aj vynovenú telocvičňu za takmer 350.000 eur a Stredná priemyselná škola (SPŠ) elektrotechnická v Piešťanoch sa dočká novej strechy za 400.000 eur. Informoval o tom hovorca TTSK Patrik Velšic.Za 400.000 eur obnovia kotolňu na SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, Obchodná akadémia vo Veľkom Mederi bude môcť rátať v budúcnosti s novým internátom.dodal Velšic.Na Záhorí prechádza rekonštrukciou kuchyňa Strednej zdravotníckej školy v Skalici, ktorá dostane v rámci tretej etapy zatepľovania aj nové okná. Kraj tiež zainvestuje do opravy telocvične tamojšieho Gymnázia F. V. Sasinka a do strechy SOŠ elektrotechnickej v Gbeloch. Opravy striech, technických budov či zateplenie čaká v lete aj viaceré ďalšie školy.