V spolupráci s odborníkmi vznikol nový portál www.preventivne.sk

Vznikol nový portál www.preventivne.sk, je tvorený výlučne v spolupráci s odborníkmi Foto: VŠZP Foto: VŠZP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (OTS) - Myslíte si, že vás more vylieči? Oddych v prímorských destináciách môže naozaj pomôcť vášmu zdraviu, avšak platí, že nie je more ako more. Viete, kam sa vybrať na dovolenku, keď vás trápi kašeľ? V akom letovisku posilníte svojim deťom imunitu, a ktoré more je najlepšie na liečbu ekzému?Všetci vieme, že pohyb je dôležitý. Tušili ste ale, že fajčiar s vysokým cholesterolom a vysokým tlakom, ktorý pravidelne športuje, má šancu žiť dlhšie, ako nefajčiar bez týchto neduhov, ktorý sa nehýbe?Ktorá známa herečka má zranenia ako vojak a ktorá ide tesne pred päťdesiatkou skúšať box? To všetko a mnoho iného sa dočítate na novom portáli www.preventivne.sk . Všeobecná zdravotná poisťovňa sa pripája medzi spoločensky zodpovedné inštitúcie, ktoré v digitálnom priestore bojujú proti šíreniu nepravdivých informácií, bludov a hoaxov z oblasti medicíny a liečby chorôb.Portál prináša denne zaujímavé články, aktuality, rozhovory, videá, poradňu, zdravé recepty, príbehy, testy a relevantné informácie o zdraví pre laickú i odbornú verejnosť. Každý mesiac sa podrobne venuje jednej veľkej téme. Čitatelia tu napríklad nájdu aj návody, ako správne cvičiť, podrobný obsah preventívnych prehliadok u svojho lekára, očkovací kalendár, a ďalšie rady pre zdravší a aktívnejší život, ktoré prispievajú k prevencii civilizačných ochorení.“ hovorí, riaditeľka zdravotného a revízneho odboru VšZP.VšZP prikladá prevencii veľký význam a vytvorila preto priestor, kde čitatelia nájdu dôveryhodné, overené a spoľahlivé informácie. Na tvorbe portálu sa podieľa viac ako 20 lekárov a odborníkov zo širokého spektra špecializácií. Publikované materiály sú autorizované.