Trnavský kraj upozorňuje lekárov na dodržiavanie ordinačných hodín

Trnava 16. augusta (TASR) - Už od 1. novembra minulého roka platia legislatívne zmeny súvisiace s ordinačnými hodinami lekárov. Zástupcovia odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vykonali v poslednom období dozory zamerané práve na dodržiavanie schválených ordinačných hodín, informovala Lucia Šmidovičová poverená vedením oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie na krajskom úrade.Zákon hovorí o povinnosti lekárov jasne, že musia poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín týždenne, pričom táto zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná najmenej dvakrát do týždňa najmenej do 15.00 h, ak samosprávny kraj neschválil poskytovateľovi, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť, ordinačné hodiny v menšom rozsahu.uviedla Šmidovičová.Zákon taxatívne neurčuje denný počet ordinačných hodín, iba ich týždenný súhrn. Je teda na rozhodnutí poskytovateľa, ako si rozvrhne denné ordinačné hodiny v týždni, časový harmonogram je plne v jeho kompetencii.Počas ordinačných hodín, ktoré lekárom schvaľuje TTSK v súlade so zákonom, sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť v ambulanciách alebo v prirodzenom prostredí pacienta.upozorňuje Šmidovičová.