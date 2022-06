Trnka chce pokračovať vo funkcii košického župana a ohlásil kandidatúru, podporujú ho dve strany (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.6.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka vo štvrtok na tlačovej konferencii ohlásil kandidatúru na post župana aj v nasledujúcom volebnom období. Do volieb ide s podporou strán Kresťansko-demokratické hnutie Trnka je otvorený rokovaniam o jeho podpore aj s inými politickými stranami. „Uvidíme, ako to dopadne s podporou vládnych strán, čo sa týka mojej kandidatúry. To, čo nás tu spája, je verejná služba pre ľudí a my sa nemôžeme prizerať na to, ako niektoré vládne strany doslova likvidujú samosprávy, a teda aj verejné služby, ktoré sú poskytované ľuďom,“ uviedol Trnka.Okrem Trnku kandidatúru na predsedu KSK oficiálne ohlásili Róbert Suja , ktorého podporuje strana Hlas-SD a predseda politickej strany Princíp Džemal Kodrazi.