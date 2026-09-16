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16. septembra 2026
Trnka kritizuje zatykač aj postup polície, prezídium odmieta obvinenia z účelovosti či politickej motivácie
Tagy: košický župan Polícia Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Predvolebná kampaň Stanovisko Súdy Zatykač
Predseda Košického samosprávneho kraja spochybňuje snahu polície, prezídium prízvukuje štandardný zákonný postup bez politického vplyvu. Predseda
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16.9.2026 (SITA.sk) - Predseda Košického samosprávneho kraja spochybňuje snahu polície, prezídium prízvukuje štandardný zákonný postup bez politického vplyvu.
Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka sa vyjadril k vydaniu zatykača, polícia reagovala. Podľa informácií, ktoré priniesol denník Korzár, bol na košického župana Okresným súdom Námestovo vydaný príkaz na zatknutie 27. augusta, a to v súvislosti s kauzou sypačov a teplomerov. Portál Aktuality.sk neskôr informoval, že Trnka si obžalobu prevzal osobne 3. septembra na súde v Námestove, kde sa dobrovoľne dostavil.
Trnka v súvislosti s medializovanými informáciami o vydaní príkazu na zatknutie vydal oficiálne stanovisko, v ktorom poukázal na účelovosť postupu, spomenul tiež citlivé predvolebné načasovanie celej situácie. Predseda KSK sa v októbrových voľbách do orgánov samospráv chystá opätovne obhajovať svoj mandát. Avizoval tiež, že v súvislosti so situáciou podniká právne kroky.
Trnka v súvislosti s informáciami o vydaní zatykača uviedol, že považuje za dôležité uviesť veci na pravú mieru. Upozornil na to, že štandardná úradná i poštová korešpondencia mu bez problémov či zdržania poštou alebo inými úradmi býva doručovaná ako na pracovisko, tak aj na adresu trvalého pobytu.
„Až koncom minulého týždňa sa ku mne oficiálne dostali dokumenty, ako polícia postupovala pri doručovaní zásielky. Ako verejný činiteľ som dlhodobo verejne činný a plne zastihnuteľný sedem dní v týždni. Na Úrade KSK vedia v pracovné dni (štandardne od 7:00 do 21:00) poskytnúť informácie, kedy a kde je možné ma zastihnúť. Preto je pre mňa nepochopiteľné, ako postupovala polícia,“ uviedol Trnka.
Vyjadril prekvapenie nad tým, že v tomto prípade neboli využité bežné a dostupné možnosti, ako ho kontaktovať alebo zastihnúť na adrese trvalého pobytu či na pracovisku, kde sa pravidelne zdržiava. „Namiesto toho polícia doručovala poštu na adresu, kde 15 rokov nebývam, a na adresu, ktorá bola proaktívne nahlásená, kde sa nezdržiavam,“ dodal.
Načasovanie celej situácie pred voľbami podľa Trnku vyvoláva pochybnosti i opodstatnené otázky o účelovosti takého postupu polície. „Považujem za úplne legitímne pýtať sa, prečo sa práve teraz, v citlivom období pred voľbami, vytvára dojem, že som pre orgány nedostupný, keď som denne verejne zastihnuteľný,” vraví.
„Prečo nebolo možné doručiť zásielku spôsobom, akým mi ju pošta bežne doručuje? Prečo nebol využitý kontakt na pracovisku, kde sa pravidelne zdržiavam? Prečo sa neunúvali ísť na adresu trvalého pobytu? Nebol postup polície pod vedením strany protikandidáta účelový? Nebol tento postup účelový, aby došlo k vydaniu zatykača, o ktorom navyše nikto nevedel ani neinformoval?” spytoval sa ďalej.
Odmietol tiež zneužívanie právnych či procesných postupov na politický boj, deklaroval i to, že je pripravený spolupracovať so štátnymi orgánmi. „V rámci férovej kampane, ktorú sme pred časom predstavili, odmietam, aby sa pochybné právne či procesné postupy – bez ohľadu na to, koho sa týkajú a kto je práve pri moci – stávali nástrojom politického zápasu alebo vyvolávali oprávnené pochybnosti, že sa tak deje. Aj preto, aby sa také niečo nikomu inému v budúcnosti neudialo, podávam podnet na preverenie zákonnosti postupu polície pri doručovaní. Následne budú nasledovať podnety na Úrad inšpekčnej služby,“ avizoval v závere stanoviska.
Polícia sa voči Trnkovým vyjadreniam vymedzila. Ako uviedli z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ, trestná vec v prípade nákupov bezkontaktných prechodových teplomerov a štyroch sypačov na zimnú údržbu bola vedená na Protikorupčnej jednotke ÚBOK Prezídia PZ, ktorá ukončila vyšetrovanie v prípravnom konaní návrhom na podanie obžaloby, no ÚBOK súčinnosť pri doručovaní obžaloby neposkytoval.
„V mesiaci júl 2026 bola Obvodnému oddeleniu PZ Košice – Staré Mesto z Okresného súdu Námestovo doručená žiadosť o doručenie písomnosti určenej do vlastných rúk adresátovi Ing. Rastislavovi T., a to na adresu uvedenú príslušným súdom, na ktorej má adresát nahlásený trvalý pobyt. Viacnásobné pokusy o doručenie písomnosti na adrese trvalého pobytu, ako aj na adrese určenej na doručovanie písomností, boli neúspešné. S uvedenou osobou sa opakovane nepodarilo skontaktovať ani osobne, ani telefonicky,” uviedli z policajného prezídia. Rastislava T. sa podľa ich vyjadrenia nepodarilo zastihnúť ani pri viacnásobných pokusoch o doručenie na adrese výkonu jeho povolania, zásielka teda bola vrátená späť odosielateľovi, čiže Okresnému súdu Námestovo.
„Začiatkom septembra 2026, Okresný súd Námestovo požiadal o súčinnosť pri vyhlásení pátrania po osobe Ing. Rastislava T., nakoľko vydal príkaz na zatknutie. Táto žiadosť bola doručená Okresnému riaditeľstvu PZ v Dolnom Kubíne, ktoré vzhľadom na svoju nepríslušnosť na vyhlásenie pátrania po uvedenej osobe, odstúpilo predmetný príkaz na zatknutie spolu so žiadosťou o vyhlásenie pátrania podľa vecnej a miestnej príslušnosti Okresnému riaditeľstvu PZ Košice,” uviedla ďalej polícia dodávajúc, že dotknutý útvar bezprostredne po obdržaní žiadosti z dôvodu príslušnosti vyhlásil pátranie po osobe Ing. Rastislava T. Na ďalší deň ale Okresné riaditeľstvo PZ v Dolnom Kubíne obdržalo od Okresného súdu Námestovo odvolanie pátrania po uvedenej osobe, keďže dotyčný si prevzal obžalobu.
„Príslušník PZ zaradený na Okresnom riaditeľstve PZ v Dolnom Kubíne preto bezodkladne vyrozumel o odvolaní pátrania po tejto osobe Okresné riaditeľstvo PZ Košice, ktorému bola zároveň postúpená aj žiadosť o zrušení príkazu na zatknutie Okresného súdu Námestovo,” doplnila polícia s tým, že pátranie po Rastislavovi T. bolo následne odvolané, vzhľadom na to, že dôvody pátrania vyhláseného Okresným riaditeľstvom PZ v Košiciach pominuli.
Policajné prezídium sa dôrazne ohradilo voči tvrdeniam kandidáta na predsedu samosprávneho kraja o účelovosti, politickej motivácii či časovej koordinácii postupu polície v súvislosti s predvolebným obdobím. Polícia podľa neho v danej veci postupovala štandardným spôsobom, v súlade s platnou legislatívou a v rámci svojich zákonných kompetencií.
„Všetky vykonané úkony boli realizované na základe zákonného postupu a bez ohľadu na politické postavenie či kandidatúru dotknutých osôb. Odmietame preto akékoľvek tvrdenia, ktoré spochybňujú zákonnosť alebo nestrannosť postupu polície a vytvárajú dojem, že orgány činné v trestnom konaní konajú z politických alebo iných účelových dôvodov,” prízvukovalo Prezídium PZ.
Doplnilo, že polícia si uvedomuje citlivosť súčasného obdobia a s ním spojeného možného subjektívneho vnímania dotknutých osôb, no načasovanie jednotlivých úkonov podľa nej vyplýva z priebehu a okolností konkrétneho konania s dodržaním princípov objektivity.
Zdroj: SITA.sk - Trnka kritizuje zatykač aj postup polície, prezídium odmieta obvinenia z účelovosti či politickej motivácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka sa vyjadril k vydaniu zatykača, polícia reagovala. Podľa informácií, ktoré priniesol denník Korzár, bol na košického župana Okresným súdom Námestovo vydaný príkaz na zatknutie 27. augusta, a to v súvislosti s kauzou sypačov a teplomerov. Portál Aktuality.sk neskôr informoval, že Trnka si obžalobu prevzal osobne 3. septembra na súde v Námestove, kde sa dobrovoľne dostavil.
Oficiálne stanovisko župana
Trnka v súvislosti s medializovanými informáciami o vydaní príkazu na zatknutie vydal oficiálne stanovisko, v ktorom poukázal na účelovosť postupu, spomenul tiež citlivé predvolebné načasovanie celej situácie. Predseda KSK sa v októbrových voľbách do orgánov samospráv chystá opätovne obhajovať svoj mandát. Avizoval tiež, že v súvislosti so situáciou podniká právne kroky.
Trnka v súvislosti s informáciami o vydaní zatykača uviedol, že považuje za dôležité uviesť veci na pravú mieru. Upozornil na to, že štandardná úradná i poštová korešpondencia mu bez problémov či zdržania poštou alebo inými úradmi býva doručovaná ako na pracovisko, tak aj na adresu trvalého pobytu.
Doručovanie na neaktuálne adresy
„Až koncom minulého týždňa sa ku mne oficiálne dostali dokumenty, ako polícia postupovala pri doručovaní zásielky. Ako verejný činiteľ som dlhodobo verejne činný a plne zastihnuteľný sedem dní v týždni. Na Úrade KSK vedia v pracovné dni (štandardne od 7:00 do 21:00) poskytnúť informácie, kedy a kde je možné ma zastihnúť. Preto je pre mňa nepochopiteľné, ako postupovala polícia,“ uviedol Trnka.
Vyjadril prekvapenie nad tým, že v tomto prípade neboli využité bežné a dostupné možnosti, ako ho kontaktovať alebo zastihnúť na adrese trvalého pobytu či na pracovisku, kde sa pravidelne zdržiava. „Namiesto toho polícia doručovala poštu na adresu, kde 15 rokov nebývam, a na adresu, ktorá bola proaktívne nahlásená, kde sa nezdržiavam,“ dodal.
Pochybnosti o účelovosti
Načasovanie celej situácie pred voľbami podľa Trnku vyvoláva pochybnosti i opodstatnené otázky o účelovosti takého postupu polície. „Považujem za úplne legitímne pýtať sa, prečo sa práve teraz, v citlivom období pred voľbami, vytvára dojem, že som pre orgány nedostupný, keď som denne verejne zastihnuteľný,” vraví.
„Prečo nebolo možné doručiť zásielku spôsobom, akým mi ju pošta bežne doručuje? Prečo nebol využitý kontakt na pracovisku, kde sa pravidelne zdržiavam? Prečo sa neunúvali ísť na adresu trvalého pobytu? Nebol postup polície pod vedením strany protikandidáta účelový? Nebol tento postup účelový, aby došlo k vydaniu zatykača, o ktorom navyše nikto nevedel ani neinformoval?” spytoval sa ďalej.
Podnet na inšpekčnú službu
Odmietol tiež zneužívanie právnych či procesných postupov na politický boj, deklaroval i to, že je pripravený spolupracovať so štátnymi orgánmi. „V rámci férovej kampane, ktorú sme pred časom predstavili, odmietam, aby sa pochybné právne či procesné postupy – bez ohľadu na to, koho sa týkajú a kto je práve pri moci – stávali nástrojom politického zápasu alebo vyvolávali oprávnené pochybnosti, že sa tak deje. Aj preto, aby sa také niečo nikomu inému v budúcnosti neudialo, podávam podnet na preverenie zákonnosti postupu polície pri doručovaní. Následne budú nasledovať podnety na Úrad inšpekčnej služby,“ avizoval v závere stanoviska.
Polícia sa voči Trnkovým vyjadreniam vymedzila. Ako uviedli z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ, trestná vec v prípade nákupov bezkontaktných prechodových teplomerov a štyroch sypačov na zimnú údržbu bola vedená na Protikorupčnej jednotke ÚBOK Prezídia PZ, ktorá ukončila vyšetrovanie v prípravnom konaní návrhom na podanie obžaloby, no ÚBOK súčinnosť pri doručovaní obžaloby neposkytoval.
Stanovisko Policajného prezídia
„V mesiaci júl 2026 bola Obvodnému oddeleniu PZ Košice – Staré Mesto z Okresného súdu Námestovo doručená žiadosť o doručenie písomnosti určenej do vlastných rúk adresátovi Ing. Rastislavovi T., a to na adresu uvedenú príslušným súdom, na ktorej má adresát nahlásený trvalý pobyt. Viacnásobné pokusy o doručenie písomnosti na adrese trvalého pobytu, ako aj na adrese určenej na doručovanie písomností, boli neúspešné. S uvedenou osobou sa opakovane nepodarilo skontaktovať ani osobne, ani telefonicky,” uviedli z policajného prezídia. Rastislava T. sa podľa ich vyjadrenia nepodarilo zastihnúť ani pri viacnásobných pokusoch o doručenie na adrese výkonu jeho povolania, zásielka teda bola vrátená späť odosielateľovi, čiže Okresnému súdu Námestovo.
„Začiatkom septembra 2026, Okresný súd Námestovo požiadal o súčinnosť pri vyhlásení pátrania po osobe Ing. Rastislava T., nakoľko vydal príkaz na zatknutie. Táto žiadosť bola doručená Okresnému riaditeľstvu PZ v Dolnom Kubíne, ktoré vzhľadom na svoju nepríslušnosť na vyhlásenie pátrania po uvedenej osobe, odstúpilo predmetný príkaz na zatknutie spolu so žiadosťou o vyhlásenie pátrania podľa vecnej a miestnej príslušnosti Okresnému riaditeľstvu PZ Košice,” uviedla ďalej polícia dodávajúc, že dotknutý útvar bezprostredne po obdržaní žiadosti z dôvodu príslušnosti vyhlásil pátranie po osobe Ing. Rastislava T. Na ďalší deň ale Okresné riaditeľstvo PZ v Dolnom Kubíne obdržalo od Okresného súdu Námestovo odvolanie pátrania po uvedenej osobe, keďže dotyčný si prevzal obžalobu.
Koordinácia medzi súdom a políciou
„Príslušník PZ zaradený na Okresnom riaditeľstve PZ v Dolnom Kubíne preto bezodkladne vyrozumel o odvolaní pátrania po tejto osobe Okresné riaditeľstvo PZ Košice, ktorému bola zároveň postúpená aj žiadosť o zrušení príkazu na zatknutie Okresného súdu Námestovo,” doplnila polícia s tým, že pátranie po Rastislavovi T. bolo následne odvolané, vzhľadom na to, že dôvody pátrania vyhláseného Okresným riaditeľstvom PZ v Košiciach pominuli.
Policajné prezídium sa dôrazne ohradilo voči tvrdeniam kandidáta na predsedu samosprávneho kraja o účelovosti, politickej motivácii či časovej koordinácii postupu polície v súvislosti s predvolebným obdobím. Polícia podľa neho v danej veci postupovala štandardným spôsobom, v súlade s platnou legislatívou a v rámci svojich zákonných kompetencií.
Polícia rázne odmieta straníctvo
„Všetky vykonané úkony boli realizované na základe zákonného postupu a bez ohľadu na politické postavenie či kandidatúru dotknutých osôb. Odmietame preto akékoľvek tvrdenia, ktoré spochybňujú zákonnosť alebo nestrannosť postupu polície a vytvárajú dojem, že orgány činné v trestnom konaní konajú z politických alebo iných účelových dôvodov,” prízvukovalo Prezídium PZ.
Doplnilo, že polícia si uvedomuje citlivosť súčasného obdobia a s ním spojeného možného subjektívneho vnímania dotknutých osôb, no načasovanie jednotlivých úkonov podľa nej vyplýva z priebehu a okolností konkrétneho konania s dodržaním princípov objektivity.
Zdroj: SITA.sk - Trnka kritizuje zatykač aj postup polície, prezídium odmieta obvinenia z účelovosti či politickej motivácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: košický župan Polícia Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Predvolebná kampaň Stanovisko Súdy Zatykač
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