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16. septembra 2026
Národné obranné sily majú viac ako 3 000 vycvičených ľudí, Kaliňák avizuje ich účasť na cvičeniach v USA
Konkrétne ide o spoločné cvičenie s príslušníkmi Národnej gardy štátu Indiana. Národné obranné sily (NOS) majú už cez tritisíc ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Konkrétne ide o spoločné cvičenie s príslušníkmi Národnej gardy štátu Indiana.
Národné obranné sily (NOS) majú už cez tritisíc vycvičených ľudí. Informoval o tom podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády. Po novom sa podľa jeho slov budú môcť aj NOS zapojiť do vojenských cvičení.
Konkrétne ide o spoločné cvičenie s príslušníkmi Národnej gardy štátu Indiana. Toto cvičenie sa uskutoční v USA a podľa slov ministra možnosť zúčastniť sa na výcviku dostanú tí najúspešnejší. „Chceme tým dať aj určitú mieru poďakovania všetkým tým, ktorí sa do výcviku zaradili," povedal Kaliňák.
Projekt Národných obranných síl sa rozbehol veľmi úspešne. Ako minister spresnil, v tejto chvíli je už vycvičených cez tritisíc ľudí, pričom registrovaných je ďalších viac ako 16-tisíc uchádzačov. Kaliňák podotkol, že to je už viac ako má stále profesionálne vojsko. Aj tam sa však podľa neho zásadne navyšujú čísla a za posledné tri roky sa podarilo zvýšiť počet vojakov o 2 500.
Zdroj: SITA.sk - Národné obranné sily majú viac ako 3 000 vycvičených ľudí, Kaliňák avizuje ich účasť na cvičeniach v USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Národné obranné sily (NOS) majú už cez tritisíc vycvičených ľudí. Informoval o tom podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády. Po novom sa podľa jeho slov budú môcť aj NOS zapojiť do vojenských cvičení.
Konkrétne ide o spoločné cvičenie s príslušníkmi Národnej gardy štátu Indiana. Toto cvičenie sa uskutoční v USA a podľa slov ministra možnosť zúčastniť sa na výcviku dostanú tí najúspešnejší. „Chceme tým dať aj určitú mieru poďakovania všetkým tým, ktorí sa do výcviku zaradili," povedal Kaliňák.
Projekt Národných obranných síl sa rozbehol veľmi úspešne. Ako minister spresnil, v tejto chvíli je už vycvičených cez tritisíc ľudí, pričom registrovaných je ďalších viac ako 16-tisíc uchádzačov. Kaliňák podotkol, že to je už viac ako má stále profesionálne vojsko. Aj tam sa však podľa neho zásadne navyšujú čísla a za posledné tri roky sa podarilo zvýšiť počet vojakov o 2 500.
Zdroj: SITA.sk - Národné obranné sily majú viac ako 3 000 vycvičených ľudí, Kaliňák avizuje ich účasť na cvičeniach v USA © SITA Všetky práva vyhradené.
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