Trnka prenájom strojov za 30 miliónov eur obhajoval ako najvýhodnejší variant. NAKA začala trestné stíhanie

7.5.2024 (SITA.sk) - NAKA ) začala trestné stíhanie v súvislosti s verejným obstarávaním Košického samosprávneho kraja (KSK).Ako pre agentúru SITA potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek , vyšetrovateľ NAKA začal v posledný aprílový deň „trestné stíhania pre podozrenie zo zločinu Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa Trestného zákona spáchaného formou spolupáchateľstva v súvislosti s verejným obstarávaním".Hájek doplnil, že v súčasnosti prebiehajú procesné úkony, a teda nie je možné poskytnúť bližšie informácie, aby sa predišlo zmareniu či sťaženiu vyšetrovania. Viac informácií by mali poskytnúť, keď to dovolí procesná situácia.Informácie o začatí trestného stíhania priniesol najprv Denník N . Trestné stíhanie by sa malo týkať prenájmu 73 kusov techniky pre Správu ciest KSK od spoločnosti Tempus-Trans . Celková suma za prenájom predmetnej techniky predstavovala bezmála 30 miliónov eur.Predseda KSK Rastislav Trnka prenájom techniky obhajoval ako najvýhodnejší variant, podľa riaditeľa Úradu KSK Borisa Bilčka kúpa takéhoto množstva techniky nebola vo finančných možnostiach kraja.Obaja to uviedli po februárovom rokovaní zastupiteľstva KSK, v rámci ktorého bola predložená i správa hlavného kontrolóra KSK, ktorá sa zaoberala zmluvami na strojné cestné zariadenia.„Košický samosprávny kraj momentálne k predmetnej veci nedisponuje žiadnymi informáciami," uviedla hovorkyňa KSK Katarína Strojná pre agentúru SITA v reakcii na žiadosť o vyjadrenie k predmetnej záležitosti.