Putin znova zložil prezidentskú prísahu, po Stalinovi je najdlhšie úradujúcim vodcom Kremľa (foto)

Inauguračný prejav Putina

Najdlhšie úradujúci vodca Kremľa

7.5.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v utorok opäť zložil prezidentskú prísahu a začal jeho piate funkčné obdobie na čele Ruska. Sľub zložil počas ceremónie v Kremli za účasti vybraných predstaviteľov, ktorí sa prizerali ako sa zaväzuje chrániť ruskú ústavu.Vo svojom inauguračnom prejave Putin poďakoval národu za podporu a vojakom zúčastňujúcim sa na vojne na Ukrajine „Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí bojujú za našu vlasť. Osud Ruska určíme len my sami,“ vyhlásil.Tiež povedal, že Moskva neodmieta dialóg so Západom a uvidí sa, či bude „pokračovať v zastavovaní rozvoja našej krajiny a budú naďalej vyvíjať tlak na našu krajinu, alebo budú hľadať spôsoby, ako s nami spolupracovať".Svoj prejav zakončil slovami, že Rusi spoločne prekonajú všetky prekážky a dosiahnu svoje sny. To sa stretlo s hlasným potleskom, hudbou a salvami.Sedemdesiatjedenročný Putin je v úrade takmer štvrť storočia a je najdlhšie úradujúci vodca Kremľa od sovietskeho diktátora Josifa Stalina . Terajšie funkčné obdobie mu vyprší v roku 2030 a aj vtedy bude môcť znova kandidovať na prezidenta.Ako poznamenáva agentúra AP, ďalších šesť rokov v úrade sa ujíma po zničení jeho politických oponentov, rozpútaní ničivej vojny na Ukrajine a sústredení všetkej moci vo svojich rukách.