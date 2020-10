Trnka sa pre porušenie pravidiel opäť postaví pred disciplinárnu komisiu, verejnosť vylúčili

Prokurátorská etika bola porušená

Nie je si istý vlastným hlasom

19.10.2020 - Disciplinárna komisia prokuratúry bude v pondelok 19. októbra pokračovať v konaní vo veci bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. Účasť verejnosti však pre aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude umožnená.„Na základne aktuálne platných pandemických opatrení a pokynov zverejnených na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19), sú pre ústne pojednávanie disciplinárnej komisie dňa 19. 10. 2020 vo veci JUDr. D. T. z rozhodnutia disciplinárnej komisie vydané nasledujúce obmedzenia: Vstup verejnosti nebude umožnený,“ uviedol vo vyhlásení predseda disciplinárnej komisie Attila Izsak.Doplnil, že v záujme zachovania práva verejnosti na prístup k informáciám z ústneho pojednávania disciplinárnej komisie v čo najväčšom rozsahu komisia umožní vstup trom akreditovaným osobám z verejnoprávnych médií a agentúr (RTVS, TASR, SITA) vzhľadom na kapacitné možnosti miestnosti, v ktorej sa uskutoční ústne pojednávanie.Predošlé pojednávanie v tomto prípade komisia 23. júna prerušila na neurčito s tým, že si k záležitosti medializovaných vyjadrení o rozhovore s Marianom K. a k prepusteniu Jozefa Majského z väzby vyžiada stanovisko Etickej komisie prokuratúry.Etická komisia prokuratúry následne k tejto veci zasadala ešte 7. júla v Banskej Bystrici. Výsledkom bolo konštatovanie porušenia pravidiel prokurátorskej etiky zo strany bývalého šéfa prokuratúry. Následne sa disciplinárne pojednávanie s Dobroslavom T. malo uskutočniť začiatkom septembra, ten sa však ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.Bývalý generálny prokurátor Dobroslav T. čelí disciplinárnemu stíhaniu pre svoje vyjadrenia k nahrávke rozhovoru s neskôr viacnásobne stíhaným Marianom K. Nahrávka sa týkala údajného vydierania predstaviteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka pre kauzu Gorila.Návrh na stíhanie konkrétne poukazuje na to, ako sa Dobroslav T. v súvislosti s nahrávkou vyjadril v októbri 2019 pre TV Markíza. Uviedol vtedy, že na nahrávke „môžu byť udalosti, ktoré by mohli byť v reálnom čase stotožnené“.Na disciplinárnom pojednávaní 2. júna však právna zástupkyňa Dobroslava T. uviedla, že on sám odmieta akékoľvek spájanie jeho osoby s obsahom konverzácie na nahrávke. „Nie je si istý, či sa jedná o jeho hlas,“ povedala s tým, že nahrávka je v zlej kvalite a mohla byť napríklad technicky upravená.„Jeho hlas je pomerne všedný, dá sa jednoduchým spôsobom napodobiť,“ skonštatovala. Dobroslav T. pritom pripustil, že sa s Marianom K. pozná, podľa vlastných slov však nemohol predpokladať, že sa z neho stane trestne stíhaná osoba. „Za posledných päť rokov sa nestretli vôbec,“ uviedla právnička Dobroslava T.Návrh sa tiež týka vyjadrení k prepusteniu podnikateľa Jozefa Majského z väzby v roku 2004. Dobroslav T. podľa prokuratúry v tejto súvislosti nepravdivo tvrdil, že ho vtedy krajská prokuratúra v Košiciach informovala, že dôvody väzby obvineného pominuli.„Toto tvrdenie Dobroslava T. bolo klamstvo,“ skonštatoval zástupca Generálnej prokuratúry SR, ktorá disciplinárne stíhanie Dobroslava T. navrhla. V prípade uznania viny Dobroslavovi T. hrozí zbavenie funkcie prokurátora. Dobroslav T. bol na čele prokuratúry v rokoch 2004 až 2011. Od októbra minulého roku má pozastavený výkon funkcie prokurátora.