Trnka tvrdí, že vyšetrovateľ si pomýlil fakty aj pojmy. Policajnú akciu Kolumbia označil za frašku a divadlo

Polícia vyšetrovala subvenčný podvod a poškodzovanie záujmov EÚ

Trnka naznačuje možnosť zneužitia právomoci verejného činiteľa

Namiesto podpory štát kriminalizuje inovatívne myšlienky

Projekt mohol súvisieť s Trnkovým vystúpením v Kolumbii

Polícia hovorí o neoprávnenej úhrade a miliónových škodách

17.7.2025 (SITA.sk) - Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý) odmieta klamlivé a absurdné obvinenia pri vyšetrovaní projektu Biodiverzita . Akciu Kolumbia nazval akciou Divadlo. Uviedol to vo svojom stanovisku k minulotýždňovej policajnej akcii Policajné prezídium vo štvrtok 10. júla informovalo, že príslušníci Protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite zasahovali začiatkom týždňa v okresoch Košice a Zvolen, vyšetrovanie sa týka subvenčného podvodu a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ) Trnka v reakcii poukázal, že hoci polícia zaslala ešte minulý týždeň médiám správu o vyšetrovaní projektu Biodiverzita, v ktorej obvinila košickú župu zo zneužitia eurofondov , oni sa až po týždni dostali k prvému oficiálnemu dokumentu „k tomuto divadlu“.„Z dokumentu vyplýva, že vyšetrovateľ si poplietol rozlohu katastrálneho územia v lesoch Dobšinej a Gelnice 2 528,29 hektára s rozlohou realizovaných opatrení v dĺžke takmer 100 kilometrov, čo sa rovná približne 50 hektárov zdegradovanej pôdy (kde nebola žiadna zeleň). Opatrenia na zdegradovanej pôde majú za následok pozitívny dopad na biodiverzitu (aj tento pojem si odporúčam naštudovať) na rozlohe od 2 500 – 4 500 hektárov,“ uviedol košický župan v reakcii.Následne sa vyjadril, že vyšetrovateľ alebo nerozumie základným pojmom ako katastrálne územie, biodiverzita, biotop, rozloha realizovaných opatrení či geologická úloha, alebo zámerne zavádza. Druhá možnosť sa podľa Trnku dá považovať za zneužitie právomoci verejného činiteľa.Predseda KSK zdôraznil, že fakty o projekte sú jasné a overiteľné. Katastrálne územia, na ktorých opatrenia realizovali, majú rozlohu 2 528,29 hektára (ha). Rozloha realizovaných opatrení bola takmer 100 kilometrov zdegradovanej lesnej pôdy, teda zhruba 50 ha. Pozitívny dopad na biodiverzitu mal byť podľa Trnku na územie s rozlohou od 2 500 do 4 500 ha.„Župa v minulom roku organizovala dve tlačové konferencie priamo na mieste vodozádržných opatrení v gelnických lesoch. Žiaľ nikto, kto si teraz pletie základné pojmy a fakty, sa ich nezúčastnil,“ vyjadril sa Trnka. Celú kauzu označil za priam nezmyselnú frašku.„Sme pripravení opäť poskytnúť informácie nielen médiám, ale všetkým záujemcom a špeciálne pánovi vyšetrovateľovi. V štandardných európskych demokratických krajinách by už vyšetrovateľ vysvetľoval svoj neprofesionálny postup a my by sme nemuseli obhajovať projekt, ktorý si na medzinárodnej pôde získal pozornosť a uznanie,“ dodal.V závere svojho stanoviska vyjadril Trnka ľútosť nad tým, že štát namiesto podpory inovatívnych myšlienok robí presný opak, podľa jeho slov kriminalizuje a dusí ich nositeľov. „Presne takéto situácie sú odpoveďou na otázku, prečo toľko mladých inteligentných ľudí zo Slovenska odchádza,“ uzavrel.Projekt KSK za 4,5 milióna eur bol realizovaný v okolí Dobšinej a Gelnice. Župa ešte minulý rok na jeseň informovala, že sa vďaka nemu podarilo zadržať v lesoch takmer všetku dažďovú vodu. Kraj vtedy uviedol, že projekt na ochranu a obnovu biodiverzity, ktorý sa venuje riešeniu odtekania dažďovej vody z lesných ekosystémov, nemá obdoby ani na Slovensku, ani v Európe, je to prvý projekt na ochranu biodiverzity takéhoto rozsahu v SR. Na projekt použil prostriedky z eurofondov, z výzvy Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR . Konkrétne získal z Kohézneho fondu 4,3 milióna eur. Ostatných 200-tisíc malo byť z rozpočtu samosprávy.„Vo vybraných lokalitách lesov v okolí Dobšinej a Gelnice, mimo chránených území, sme na ploche s rozlohou 2 500 hektárov realizovali práce a technologické riešenia založené na princípe narušenia zhutnenej pôdy rýpadlom. Pred týmto krokom odtekalo z lesov bez úžitku až 60 percent zrážkovej vody, vďaka opatreniam tu zostalo takmer 100 percent,“ priblížil vtedy predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).Korzár v tomto smere uvádza, že mechanizmy pracovali na ploche 50 hektárov, župa pre nich pred časom uviedla, že to trvalo 27 dní. Práce boli zavŕšené na sklonku roka 2023, ich efekt bol na základe nezávislých kontrolných meraní vyhodnotený vlani.Denník Korzár predpokladá, že názov policajnej akcie Kolumbia môže odkazovať na Trnkovo minuloročné vystúpenie na konferencii OSN v tomto štáte, kde projekt odprezentoval. Trestné oznámenie, ktoré viedlo k vyšetrovaniu, podal na Európsku prokuratúru aktivista Tibor Géci. Projekt v minulosti podrobili kritike aj niektorí krajskí poslanci.V prípade akcie Kolumbia bola podľa polície uzavretá zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Košickým samosprávnym krajom a Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré zastupovala Slovenská agentúra životného prostredia . Zmluva sa týkala projektu v hodnote cez 4,5 milióna eur.„Napriek tomu, že práce neboli vykonané v dohodnutom rozsahu a na deklarovanej ploche, došlo k úhrade celej sumy zhotoviteľovi,“ informovala polícia. Podľa doterajších zistení bola spôsobená škoda na prostriedkoch EÚ vo výške takmer 3,5 milióna eur a na štátnom rozpočte SR viac ako 400-tisíc eur.Prípad dozoruje Európska prokuratúra , ktorá začala aj trestné stíhanie. Počas akcie minulý týždeň vykonali policajti viacero domových prehliadok, osobných prehliadok a prehliadok iných priestorov. Za skutky právne kvalifikované ako zločin poškodzovania finančných záujmov EÚ v jednočinnom súbehu so zločinom subvenčného podvodu hrozí páchateľom trest odňatia slobody na tri roky až desať rokov. Denník Korzár neskôr zverejnil, že akcia sa týka práve projektu vodozádržných opatrení v lesoch okolo miest Rožňava a Gelnica.