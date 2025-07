Pellegrini na výcviku prijal námestníka generálneho tajomníka NATO, zaujal ho projekt Národných obranných síl – VIDEO

Zabezpečenie munície

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Závery samitu NATO

17.7.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa v stredu v priestoroch výcvikového priestoru Turecký vrch, kde sa zúčastňuje na pilotnom turnuse Národných obranných síl , stretol s námestníkom generálneho tajomníka NATO Borisom Rugeom. Spoločne s ministrom obrany Robertom Kaliňákom Smer-SD ) mu predstavili nový projekt aktívnych záloh, ktorý začal fungovať od 1. júla tohto roka a obaja sú jeho súčasťou.Podľa prezidentových slov Rugeho koncept zaujal. Ako uviedol po stretnutí, krajiny potrebujú posilňovať svoje ozbrojené sily a uvažujú aj nad možnosťou povinných vojenských výcvikov.„My na Slovensku práve chceme zabrániť tomu, aby naši mladí ľudia museli povinne nastupovať k armáde, preto sme mu predstavili tento program dobrovoľných Národných obranných síl,“ poznamenal Pellegrini.Na rokovaní hovorili aj o budovaní Centra výnimočnosti NATO pre nepriamu paľbu, ktoré sa bude zaoberať zabezpečovaním zameniteľnosti delostreleckej munície.„Slovensko je v tomto expertom, pretože vyrába jedny z najpresnejších húfnic Zuzana 2, automatické mínomety a ďalšie,“ uviedol prezident s tým, že ich funkčnosť preverili aj vojnové podmienky. Podľa jeho vyjadrenia sa preto máme čím pochváliť, mohli by sme sa stať lídrami v tejto oblasti a pozývať do centra na spoluprácu aj ďalších aliančných partnerov.Pellegrini a námestník generálneho tajomníka NATO Ruge na stretnutí neobišli ani možnosti implementácie záverov júnového samitu NATO v Haagu, kde sa členské krajiny NATO dohodli, že do roku 2035 zvýšia svoje obranné výdavky na päť percent hrubého domáceho produktu.Ruge sa oboznámil so situáciou na Slovensku, kde ozbrojené sily čakajú v súčasnosti na dodávky viacerých druhov novej modernej techniky. Prezident podotkol, že sa Slovensko chce sústrediť najmä na obranné projekty duálneho určenia – dobudovanie zdravotníckych zariadení či cestnej alebo železničnej infraštruktúry.