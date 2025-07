Troch colníkov obžalovali pre zneužitie právomoci a korupciu, prípad súvisí s dovozom áut

18.7.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na obvineného T. L. pre zločin prijímania úplatku a rovnako na T. L. a tiež J. R. a R. F. pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Informoval o tom hovorca trnavskej krajskej prokuratúry Mojmír Huna.Dotyční sa podľa neho trestnej činnosti dopustili v roku 2023, keď colné konanie v súvislosti s dovozom vozidiel zo zahraničia vykonávali v rozpore so zákonom. „Tým umožnili skrátiť clo a DPH, pričom T. L. si v tejto súvislosti dal sľúbiť úplatok vo výške 400 eur,“ uviedol hovorca.Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR obvinil ešte vo februári 2024 troch príslušníkov Finančnej správy. Všetci traja v tom čase pracovali na pobočke spadajúcej pod Colný úrad Trnava.Podľa výsledkov vyšetrovania jeden z colníkov pýtal úplatky za to, že vybaví, aby dovezený tovar nemusel prejsť cez riadnu colnú kontrolu a dostane sa do colného režimu „voľný obeh“. Zvyšní dvaja colníci vykonali colné konanie bez preverenia skutočného stavu.Uvedeným konaním si majiteľ tovaru takto mohol skrátiť clo a daň z pridanej hodnoty a štátu spôsobil škodu viac ako 10-tisíc eur.