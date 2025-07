V Doneckej oblasti na východe Ukrajiny predlžujú zákaz vychádzania

18.7.2025 (SITA.sk) - V obciach v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, ktoré sa nachádzajú menej ako desať kilometrov od frontovej línie, predlžujú zákaz vychádzania. Zo svojich domovov nebudú miestni obyvatelia môcť vychádzať už od tretej popoludní do 11-tej dopoludnia. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to šéf vojenskej administratívy oblasti Vadym Filaškin.„V súlade s pokynom veliteľa Operačnej strategickej skupiny Chortycia som podpísal rozkaz na aktualizáciu zoznamu sídiel, ktoré sa nachádzajú menej ako desať kilometrov od frontu. V tejto časti Doneckej oblasti bude zákaz vychádzania platiť od 15:00 do 11:00," uviedol Filaškin.Vo zvyšku územia oblasti, ktoré sa nachádza viac ako desať kilometrov od frontu, zostáva zákaz vychádzania platný od 21:00 do 5:00.