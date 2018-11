Trojan chce preraziť s filmom Toman v Spojených štátoch, americký recenzenti o dráme už píšu

Marketing je náročný

Kritika z najbližšieho okolia

Brata na rolu Tomana neoslovil

BRATISLAVA 1. novembra (WebNoviny.sk) – Český režisér Ondřej Trojan by po úspešnej domácej a slovenskej premiére novej historickej drámy Toman chcel s filmom preraziť aj v Spojených štátoch.„Riešime teraz zmluvu na distribúciu Tomana v Spojených štátoch a pripravujeme sa na americké festivaly. Hľadám cestičky, ako Tomana dostať von, no bol by som veľmi rád, keby žil čo najdlhšie aj v slovenských a českých kinách. Aby to nebol len taký prietokový rýchlokvasný film, ktorý za chvíľu zmizne. Ten marketing je náročný a mám s ním, teraz už ako producent, veľa práce. Ženy sú v tomto skvelé, dokážu robiť päť vecí naraz a ešte aj dobre, my chlapi to tak úplne nemáme,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA.Osloviť so svojimi filmami Spojené štáty sa mu pritom osvedčilo už v minulosti. „Ja mám k tej roztrieštenej európskej distribúcii, a vôbec k celému tomu ich systému, veľa výhrad. Zdá sa mi to strašne komplikované, ako keď sa škriabete ľavou rukou za pravým uchom, celé je to nezmyselné. V Spojených štátoch je to také jednoduché, priamočiare, čisté... A osvedčila sa mi aj tá sústredená starostlivá práca amerických recenzentov. Kedysi som narazil na nejakého recenzenta zo Spojených štátov, ktorý mi povedal, že videl môj film. Tak som sa hneď potešil a opýtal som sa ho, či k nemu bude písať aj recenziu a on na to, že on nie, že tú bude písať jeho kolegyňa, ktorá sa špecializuje na drámy. Tak som sa ho aspoň spýtal, či sa mu film páčil, a on, že to mi teraz nemôže povedať, že si mám počkať, kým vyjde recenzia. S takou profesionalitou sa človek v Česku nestretne, že sa každý recenzent špecializuje na iný filmový žáner a nepúšťajú von žiadnu informáciu, kým nie je recenzia oficiálne vonku. Takú prácu uznávam. Dúfam teda, že dostaneme dobré recenzie aj na Tomana a budeme s ním pokračovať aj ďalej po svete. Predsa len, tá záplava filmov a konkurencia je dnes šialená,“ podotkol Trojan.Reakcie od divákov spoza hraníc má však zatiaľ podľa vlastných slov celkom pozitívne. „Z toho sa teším. Hovoril som si totiž, či Toman bude zrozumiteľný aj pre medzinárodné publikum, váhal som, či k nemu ešte neurobiť krátky film, ktorý by priblížil, čo sa v povojnovom období dialo v strednej Európe, no zdá sa, že to nebude treba, že ľudí, ktorí film zatiaľ v zahraničí videli, to zaujalo. Tak uvidíme, ako to pôjde,“ poznamenal.Kritika sa mu, naopak, dostala z najbližšieho okolia, a to pre výber hlavného protagonistu. „Veľa ľudí mi vyhováralo obsadenie Jiřího Macháčka do hlavnej úlohy. Vraveli, že Macháček je taký 'šuflík', ale to je taká chyba, strkať hercov do nejakého 'šuflíka'. Veď aj taká Aňa Geislerová sa vyvíjala, od neviazaného čertíka, až po osudovú ženu v Želaroch. To bola vtedy pre ňu veľká úloha a bola v tom filme výborná. Škatuľkovať hercov je blbosť. Jirka sa úlohy Tomana zhostil tiež skvelo. Ja som vedel, že nesklame, ale tých poznámok, ktoré som si musel vypočuť, prečo neobsadím niekoho iného... Ja som, naopak, strašne rád, že Jirka mohol opäť ukázať svoj talent a hneď mi bolo jasné, že všetky tie predpoklady pre stvárnenie Tomana v sebe má. Aj keď on je vždy na verejnosti taký 'pohodičkár', každý v sebe predsa len má aj nejaké desivé stránky, a keď herec chce, dokáže ich zo seba dať von. On to pre túto rolu naplnil, vytiahol zo seba svoje temné stránky a tú charizmu tej postavy podľa mňa úžasným spôsobom vystihol. Som rád, že som obsadil práve jeho,“ uviedol Trojan.Svojho brata, herca Ivana Trojana, naopak, na rolu Tomana osloviť vôbec nezamýšľal. „Ani on sa mi do toho rozhodovania nemotal. Mne by sa totiž s bráchom v neštylizovanej polohe robilo ťažko. Je to taký podivný 'ostych', keďže sa poznáme od detstva, asi je to nejaká moja obsesia... Ale teším sa s ním na spoluprácu na Bourákovi. Tam si zahrá štylizovanú postavu, na tom sa vybúrime. Už mám konečne v rukách scenár. Bude to taká oddychovka, na jar by sme chceli natočiť prvú časť a v zime druhú, exteriérové veci spravíme niekedy na jeseň, keď už tá príroda nebude taká zelená, a na jar 2020 by sme s tým mohli zavítať už aj na Slovensko,“ uzavrel známy režisér.