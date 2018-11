Prehľad o filmových novinkách v slovenskej kinodistribúcii

Na snímke zľava americký herec Rami Malek (postava speváka Freddieho Mercuryho), Sarina Taylorová, manželka bubeníka rockovej skupiny Queen Rogera Taylora (vpravo) prichádzajú na svetovú premiéru hudobného filmu Bohemian Rhapsody v Londýne 23. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. novembra (TASR) - Program slovenských kín je bohatší o životopisnú hudobnú drámu, snímku, ktorá získala osem cien izraelskej filmovej akadémie, nový film z dielne Disney Studios i kanadskú romantickú komédiu v hlavnej úlohe s českou speváčkou a herečkou Luciou Vondráčkovou.Od 1. novembra je v kinách film- oslava rockovej skupiny Queen, jej hudby a predovšetkým Freddieho Mercuryho, ktorý svojou tvorbou vzdoroval všetkým mysliteľným stereotypom, vďaka čomu sa stal jedným z najvýraznejších umelcov na svete. Snímka v réžii Bryana Singera mapuje raketový vzostup nekonvenčnej skupiny prostredníctvom jej revolučného zvuku a ikonických piesní, ako sú We Will Rock You, We Are the Champions alebo práve Bohemian Rhapsody. Jej príbeh sa začína bleskovým štartom, pokračuje neriadenou životnou špirálou a vrcholí nezabudnuteľným strhujúcim vystúpením na koncerte Live Aid v roku 1985.je názov checkpointu v severnom Izraeli, kód pre písmeno F a tiež tanec, pri ktorom sa vždy vrátite späť na začiatok. Jonathan Feldman stráži spolu s troma ďalšími mužmi opustený checkpoint niekde v púšti na severe Izraela. Od čítania komiksov a počúvania starého rádia ich občas vyruší okoloidúci automobil alebo ťava, ktorá sa po ceste lenivo prechádza sem a tam. Mladých vojakov vytrhne z nudy až nečakaná udalosť s fatálnymi následkami. Jonathanovi rodičia sa medzitým v Tel Avive snažia vyrovnať s tragickou správou a zistiť, čo sa vlastne kdesi v púšti odohráva. Snímka Foxtrot (réžia Samuel Maoz) sprostredkováva surreálnu armádnu skúsenosť mladých vojakov a zaoberá sa témou viny, straty a tráum, ktoré sa v izraelskej spoločnosti prenášajú z generácie na generáciu. Napriek tomu, že film vyznieva protivojnovo a vzbudil vo svojej rodnej zemi kontroverziu, následne získal osem cien izraelskej filmovej akadémie.je novápod ktorú sa podpísali režiséri Lasse Hallström a Joe Johnston. Klára (Mackenzie Foyová) chce jediné - kľúč, ktorý otvorí skrinku ukrývajúcu vzácny dar od jej zosnulej matky. Zlatá niť, ktorú dostane od svojho krstného otca Drosselmeyera (Morgan Freeman), ju ku kľúču zavedie, lenže ten okamžite zmizne vo fantastickom a tajomnom paralelnom svete. Tam sa Klára stretne s vojakom-luskáčikom Filipom, myšacou armádou a regentmi, ktorí spravujú tri kráľovstvá - Krajinu snehu, Krajinu kvetou a Krajinu sladkostí. Klára a Filip musia prejsť zlovestným Štvrtým kráľovstvom, kde panuje krutá vládkyňa (Helen Mirrenová), aby získali Klárin kľúč a vrátili harmóniu nestabilnému svetu.V kinách sa objavila aj kanadská romantická komédia(réžia Tina Adamsová), v ktorej si hlavnú úlohu zahrala česká speváčka a herečka Lucie Vondráčková. Každý hľadá šťastie, no keď vám ťahá na 30 a stále žijete s rodičmi, ktorí sa k vám správajú ako k dieťaťu, ste bez práce a láska je v nedohľadne, hľadáte ešte intenzívnejšie. Tanya Covaová žije s rodičmi v severoamerickom meste v trochu všednej americkej spoločnosti. Jej rodičia, bývalí tajní agenti pre nemenovanú východnú ríšu, už toho majú dosť a chcú ju zúfalo vydať za syna ich starej známej. Po pôvabnej Tanyi však túži aj miliardár Brian Demarrias. Do toho všetkého príde nečakaný bozk v parku. Otázka znie, ktorý bozk je skutočne ten pravý?