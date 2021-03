Trojmesačné úsilie generálneho prokurátora Žilinku zatienil jeho útek pred médiami

Únos je spájaný s Robertom Kaliňákom

Kaliňák vraj na palube lietadla nebol

Rozhodnutia polície boli zákonné

20.3.2021 (Webnoviny.sk) - Trojmesačné úsilie generálneho prokurátora Maroša Žilinku zatienil v utorok 16. marca jeho útek pred médiami s otázkami ku kauze únosu Vietnamca. Vo svojom profile na sociálnej sieti to k stému dňu pôsobenia Žilinku na Generálnej prokuratúre SR (GP SR) uviedla Nadácia Zastavme Korupciu. Podľa nej by sa mal Žilinka postaviť pred médiá a vyvrátiť všetky pochybnosti, pretože v opačnom prípade ho do konca funkčného obdobia môžu sprevádzať otázniky o nezávislosti.Uviedla, že z pohľadu charakteru GP SR a schopnosti odolávať tlakom v politicky citlivých kauzách sa postoj Žilinku v prípade uneseného Vietnamca stal „top správou týchto dní“.„Nie iba preto, lebo prokuratúra dospela k názoru, že bolo správne zastaviť trestné stíhanie únosu, ktorý médiá spájali s Kaliňákom ( Robert Kaliňák , vtedajší minister vnútra za stranu Smer - sociálna demokracia - pozn. SITA). Ale najmä pre neschopnosť Žilinku si toto rozhodnutie obhájiť pred novinármi a teda aj verejnosťou,“ konštatovala iniciatíva.Žilinka vo štvrtok 18. marca vo svojom stanovisku uviedol, že z dôkazov a vyšetrovania únosu vietnamského občana v roku 2017 nemožno vyvodiť záver, že sa slovenské orgány vedome podieľali na únose alebo na jeho prevoze do inej krajiny.Ako doplnil, na základe vykonaného dokazovania sa vôbec nepreukázalo, že sa unesený vietnamský občan nachádzal na území Slovenska a na palube vládneho špeciálu. Generálny prokurátor má pocit, že on aj orgány prokuratúry sú v tomto prípade zaťahované do politického boja.„Chcem ešte spomenúť niekoľko skutočností, ktoré túto kauzu sprevádzali mediálne od podania trestného oznámenia a ktoré boli vyvrátené dokazovaním. Pretože ak ide o ten let, že tam mal byť minister vnútra, samozrejme, že nebol,“ zdôraznil.Podľa generálneho prokurátora je zdokumentované, že vtedajší slovenský minister vnútra za stranu Smer - sociálna demokracia Robert Kaliňák v ten deň prišiel z dovolenky z Rakúska na stretnutie s vietnamským rezortným kolegom. O stretnutie požiadal Vietnamský minister vnútra.„Hneď, ako sa rozlúčil s ministrom vnútra, sa vrátil z hotela Bôrik naspäť do Rakúska,“ dodal Žilinka.GP SR pred nedávnom informovala o tom, že rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní o odmietnutí trestných oznámení vo veci únosu vietnamského občana sú zákonné. Prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície opakovane, nezákonné konanie v nich však nenašla.Kauza únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha rezonuje od júla 2017. Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete roku 2017, pravdepodobne, uniesli z Nemecka do Vietnamu pomocou slovenského vládneho špeciálu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie.