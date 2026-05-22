Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Trojnásobný Janša sa stal premiérom štvrtýkrát aj s podporou proruských popieračov pandémie
Parlamentnú väčšinu si zabezpečil hlasmi piatich poslancov antisystémovej, proruskej strany Resnica, ktorú v roku 2021 založili odporcovia protipandemických opatrení. Bývalý trojnásobný premiér
22.5.2026 (SITA.sk) - Parlamentnú väčšinu si zabezpečil hlasmi piatich poslancov antisystémovej, proruskej strany Resnica, ktorú v roku 2021 založili odporcovia protipandemických opatrení.
Bývalý trojnásobný premiér Janez Janša sa v piatok stal štvrtýkrát predsedom slovinskej vlády, keď za neho v parlamente hlasovalo 51 poslancov a 36 bolo proti. Nacionalista Janša, ktorý je veľkým obdivovateľom amerického prezidenta Donalda Trumpa, mal počas svojho posledného pôsobenia vo funkcii, ktoré sa skončilo v roku 2022, časté spory s Európskou úniou (EÚ).
Marcové parlamentné voľby síce vyhrali liberáli predchádzajúceho premiéra Roberta Goloba, vládu sa im však nepodarilo zostaviť. Golob, ktorý sa dostal k moci v roku 2022 na vlne protestov proti Janšovmu obmedzovaniu občianskych slobôd, minulý mesiac oznámil, že vládu zostaviť nedokáže.
Janša následne rýchlo spustil koaličné rokovania, ktoré sa v pondelok skončili dohodou medzi jeho Slovinskou demokratickou stranou (SDS) a dvoma stredopravými stranami, kresťanskými demokratmi zo strany Nové Slovinsko a demokratmi jeho bývalého blízkeho spojenca Anžeho Logara. Spolu majú v parlamente 43 kresiel.
„Rozvoj a prosperita Slovinska sú hlavnými prioritami tejto koalície,“ povedal Janša pri jej predstavení. Parlamentnú väčšinu si zabezpečil hlasmi piatich poslancov antisystémovej, proruskej strany Resnica, ktorú v roku 2021 založili odporcovia protipandemických opatrení.
Program koalície zahŕňa znižovanie daní a vytvorenie efektívnejšieho štátu prostredníctvom decentralizácie a odbúravania byrokracie. „Zabezpečíme lacnejší štát, ale s vyššou kvalitou,“ povedal Janša novinárom začiatkom mesiaca.
Zdroj: SITA.sk - Trojnásobný Janša sa stal premiérom štvrtýkrát aj s podporou proruských popieračov pandémie © SITA Všetky práva vyhradené.
