Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Júlia Juliana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. mája 2026

Trojnásobný Janša sa stal premiérom štvrtýkrát aj s podporou proruských popieračov pandémie


Tagy: Slovinská vláda Slovinský premiér

Parlamentnú väčšinu si zabezpečil hlasmi piatich poslancov antisystémovej, proruskej strany Resnica, ktorú v roku 2021 založili odporcovia protipandemických opatrení. Bývalý trojnásobný premiér



Zdieľať
slovenia_politics_13977 676x451 22.5.2026 (SITA.sk) - Parlamentnú väčšinu si zabezpečil hlasmi piatich poslancov antisystémovej, proruskej strany Resnica, ktorú v roku 2021 založili odporcovia protipandemických opatrení.


Bývalý trojnásobný premiér Janez Janša sa v piatok stal štvrtýkrát predsedom slovinskej vlády, keď za neho v parlamente hlasovalo 51 poslancov a 36 bolo proti. Nacionalista Janša, ktorý je veľkým obdivovateľom amerického prezidenta Donalda Trumpa, mal počas svojho posledného pôsobenia vo funkcii, ktoré sa skončilo v roku 2022, časté spory s Európskou úniou (EÚ).

Marcové parlamentné voľby síce vyhrali liberáli predchádzajúceho premiéra Roberta Goloba, vládu sa im však nepodarilo zostaviť. Golob, ktorý sa dostal k moci v roku 2022 na vlne protestov proti Janšovmu obmedzovaniu občianskych slobôd, minulý mesiac oznámil, že vládu zostaviť nedokáže.

Janša následne rýchlo spustil koaličné rokovania, ktoré sa v pondelok skončili dohodou medzi jeho Slovinskou demokratickou stranou (SDS) a dvoma stredopravými stranami, kresťanskými demokratmi zo strany Nové Slovinsko a demokratmi jeho bývalého blízkeho spojenca Anžeho Logara. Spolu majú v parlamente 43 kresiel.

„Rozvoj a prosperita Slovinska sú hlavnými prioritami tejto koalície,“ povedal Janša pri jej predstavení. Parlamentnú väčšinu si zabezpečil hlasmi piatich poslancov antisystémovej, proruskej strany Resnica, ktorú v roku 2021 založili odporcovia protipandemických opatrení.

Program koalície zahŕňa znižovanie daní a vytvorenie efektívnejšieho štátu prostredníctvom decentralizácie a odbúravania byrokracie. „Zabezpečíme lacnejší štát, ale s vyššou kvalitou,“ povedal Janša novinárom začiatkom mesiaca.


Zdroj: SITA.sk - Trojnásobný Janša sa stal premiérom štvrtýkrát aj s podporou proruských popieračov pandémie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Slovinská vláda Slovinský premiér
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Top foto dňa (22. máj 2026): Venezuelský migranti, poslanci EP u prezidenta SR a cena Palm Dog
<< predchádzajúci článok
Ukrajinský útok na stredoškolský internát v Luhanskej oblasti si podľa Kremľa vyžiadal najmenej šesť obetí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 