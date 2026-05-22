Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Ukrajinský útok na stredoškolský internát v Luhanskej oblasti si podľa Kremľa vyžiadal najmenej šesť obetí
22.5.2026 (SITA.sk) - K incidentu došlo v meste Starobyľsk, ktoré sa nachádza približne 65 kilometrov od frontovej línie.
Počet obetí ranného ukrajinského dronového útoku na stredoškolský internát v okupovanej východnej časti Ukrajiny stúpol na šesť mŕtvych, pričom 15 ľudí zostáva nezvestných, oznámil v piatok ruský prezident Vladimir Putin. V televíznom vystúpení útok označil za „teroristický čin“ a dodal, že nariadil armáde „pripraviť návrhy“ na odvetu.
K incidentu došlo v meste Starobyľsk v Luhanskej oblasti, ktoré sa nachádza približne 65 kilometrov od frontovej línie. Podľa ruského Vyšetrovacieho výboru budovu internátu zasiahli štyri drony, v dôsledku čoho sa „päťposchodová budova zrútila až po druhé poschodie“.
„V čase útoku sa tam nachádzalo 86 detí vo veku od 14 do 18 rokov,“ napísal Moskvou dosadený gubernátor Leonid Pasečnik na ruskej štátom kontrolovanej sociálnej sieti Max. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil útok za „ohavný zločin“.
Ukrajina sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila. Kyjev dlhodobo odmieta, že by útočil na civilné ciele, hoci v odvete na rozsiahle ruské údery proti vlastnému obyvateľstvu pravidelne útočí dronmi na Ruskom kontrolované územia.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský útok na stredoškolský internát v Luhanskej oblasti si podľa Kremľa vyžiadal najmenej šesť obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
Trojnásobný Janša sa stal premiérom štvrtýkrát aj s podporou proruských popieračov pandémie
Dlhová brzda a samosprávy. Rybníček kritizuje Fica za spontánne výroky o rozpočtovej zodpovednosti
