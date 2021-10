Trojnásobný víťaz Pulitzerovej ceny zavíta do Bratislavy, bude mať prednášku o hrozbách pre slobodné médiá

Úrady mu zhabali záznamy z telefónu

Pulitzerovu cenu získal už trikrát

Na Slovensko prichádza v správny čas

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.10.2021 - Trojnásobný víťaz Pulitzerovej ceny Matt Apuzzo sa na svojej prednáške „Cez reálne hrozby ku skutočným správam” v utorok 26. októbra zameria na politické útoky a ďalšie nebezpečenstvá, ktoré hrozia slobodným médiám. Prednáška sa o 16:00 uskutoční v Aule Univerzity Komenského (UK) v Bratislave na Šafárikovom námestí.Ako informovala hovorkyňa univerzity Lenka Miller, vstup na prednášku je zdarma, no je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom stránky univerzity. Podujatie bude na základe odporúčania hygienikov v režime kompletne zaočkovaní.Organizátori zabezpečili na prednášku tlmočenie a zároveň stream cez stránku www.nadaciatatrabanky.sk/apuzzo Miller podotkla, že Apuzzo sa osobne dostal do situácie, keď mu úrady za Obamovej aj Trumpovej vlády zhabali záznamy z telefónu. Podľa oceneného novinára podobné zásahy do práce žurnalistov môžu okrem slobody médií ohroziť aj samotnú podstatu demokratického systému.V súčasnosti Apuzzo pôsobí ako medzinárodný korešpondent The New York Times a investigatívny novinár v Bruseli. Jeho témami sú najmä problémy okolo presadzovania práva, národnej bezpečnosti a spravodajských služieb. Pracoval tiež v agentúre Associated Press a aj vyučoval žurnalistiku na Georgetownskej univerzite.Medzi jeho diela patrí aj kniha Enemies Within o tajných špionážnych jednotkách v islamskej teroristickej sieti, ktorú napísal spolu s Adamom Goldmanom.Pulitzerovu cenu získal v roku 2012 za reportáž o sledovacích taktikách newyorského policajného oddielu voči moslimskej komunite a v roku 2018 za svoje texty o ruskom vplyve na volebnú kampaň Donalda Trumpa. Tento rok patril do tímu ocenených autorov za reportáž o vývoji a dôsledkoch šírenia pandémie vírusu COVID-19.„Matt Apuzzo prichádza na Slovensko v čase, kedy mnohí ľudia získavajú informácie z neoverených zdrojov a politici pravidelne útočia na novinárov. Cez svoje osobné skúsenosti poukazuje na to, že nezávislé a dôveryhodné spravodajstvo čelí hrozbám aj v USA. Pomáha nám pochopiť, že oslabovanie médií je jedným zo základných prvkov boja tých, čo chcú získať pre seba neobmedzenú moc,“ poznamenal predseda správnej rady nadácie Petit Academy Ján Pallo.Rektor UK Marek Števček vníma, že Apuzzova práca je dôkazom, že kvalitná poctivá žurnalistika dokáže zlepšovať svet.