Zomrel herec James Michael Tyler, známy z populárneho sitkomu Priatelia

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 59 rokov zomrel americký herec James Michael Tyler, známy najmä ako Gunther z obľúbeného seriálu Priatelia (1994 - 2004). Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na jeho manažéra. „Tyler odišiel pokojne v nedeľu ráno vo svojom dome v Los Angeles," oznámil manažér v oficiálnom vyhlásení.Hercovi v roku 2018 diagnostikovali rakovinu prostaty v pokročilom štádiu a neskôr sa mu ochorenie rozšírilo aj do kostí.Podľa manažéra o chorobe statočne rozprával, pretože chcel pomôcť čo najviac ľudom a preto sa zapojil aj do informačnej kampane, ktorá v rámci prevencie vyzývala, aby „si každý, kto má prostatu, dal už v štyridsiatke spraviť krvný test“.Gunther, ktorého Tyler stvárnil v 150 epizódach Priateľov, bol čašník a manažér kaviarne Central Perk, kam chodili hlavní hrdinovia série. I keď Tyler nemal v populárnom sitkome toľko priestoru ako šiesti hlavní predstavitelia, jeho Gunther sa stal medzi fanúšikmi populárny.V máji sa prostredníctvom Zoomu ukázal aj v očakávanom špeciáli Priatelia: Zase spolu (2021). „Úprimne, to bolo najnezabudnuteľnejších 10 rokov môjho života,“ vyjadril sa v tom čase.Zármutok nad jeho úmrtím už prostredníctvom Instagramu vyjadrili Jennifer Aniston, ktorá stvárňovala Rachel, či predstaviteľka Monicy, Courteney Cox.Tyler pokračoval v hraní i po tom, ako mu diagnostikovali rakovinu a podstupoval liečbu. V roku 2020 sa, napríklad, ukázal vo dvoch krátkych filmoch - The Gesture and the Word a Processing.V roku 2021 zas jeho nahrávku básne If You Knew od Stephena Kalinicha upravili do podoby krátkeho videa pre účely kampane Prostate Cancer Foundation.