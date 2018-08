Trojskokan Veszelka skončil na ME ôsmy: Bol to neskutočný zážitok

Na archívnej snímke slovenský trojskokan Tomáš Veszelka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Finálové výsledky



muži



trojskok:

1. Nelson Évora (Por.) 17,10,

2. Alexis Copello (Azerb.) 16,93,

3. Dimítrios Tsiámis (Gr.) 16,78,

4. Nazim Babajev (Azer.) 16,76,

5. Pablo Torrijos (Špan.) 16,74,

6. Nathan Douglas (V. Brit.) 16,71, ...

8. Tomáš VESZELKA (SR) 16,48

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 13. augusta (TASR) - Vo finále trojskokanov uzavrel bilanciu slovenskej výpravy na 24. ME atlétov v Berlíne Tomáš Veszelka. Uspokojil už postupom medzi elitnú dvanástku, no chcel viac, minimálne postup do užšej finálovej osmičky. Cieľ sa mu podaril a výkonom 16,48 m obsadil 8. miesto. Zo súboja o zlato s Azerbajdžancom Alexisom Copellom vyšiel víťazne Nelson Évora z Portugalska so 17,10.Tomáš Veszelka postúpil z kvalifikácie ako posledný dvanásty a aj keď mal v sezóne skočených zo všetkých až 11. výkon, odvaha i snaha zlepšiť sa mu nechýbala. Traja z finalistov v sezóne pokorili 17 m, Francúz Correa, Portugalec Évora a pôvodom Kubánec Alexis Copello z Azerbajdžanu, najväčší favorit. Svetová tabuľková dvojka, bronzový na MS'09, sa pokúšal v kariére o druhý vzácny kov, nepochybne v zlatom lesku, no napokon ho nezískal.Copello sa usadil na prvej priečke po 2. sérii so 16,93 a zosadil ho z nej v piatej Évora so sezónnym maximom 17,10. Jeho séria: x - 16,55 - 16,86 - 16,87 - 17,10 - x.Slovenská výprava sa zaradovala pri prvom pokuse Veszelku, dopadol na 16,48, a to mu stačilo ako ôsmemu v poradí na postup do užšieho finále. So sériou 16,48 - x - 16,29 - 16,26 - x - x naplnil všetky očakávania, ba ich aj prekonal.Tomáš Veszelka po finále prežíval veľkú radosť.Šampionát slovenskému trojskokanovi doprial.