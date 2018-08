V skoku o žrdi zlatý Duplantis so 605 cm

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky:



Ženy



1500 m:

1. Laura Muirová (V. Brit.) 4:02,32

2. Sofia Ennaouiová (Poľ.) 4:03,08

3. Laura Weightmanová (V. Brit.) 4:03,75

4. Ciara Mageeanová (Ír.) 4:04,63

5. Simona Vrzalová (ČR) 4:06,47

6. Marta Penová (Por.) 4:06,54



5000 m:

1. Sifan Hassanová (Hol.) 14:46,12

2. Eilish McColganová (V. Brit.) 14:53,05

3. Yasemin Canová (Tur.) 14:57,63

4. Lonah Chemtai Salpeterová (Izr.) 15:01,00

5. Konstanze Klosterhalfenová (Nem.) 15:03,73

6. Melissa Courtneyová (V. Brit.) 15:04,75



3000 m prek.:

1. Gesa-Felicitas Krauseová (Nem.) 9:19,80

2. Fabienne Schlumpfová (Svajč.) 9:22,29

3. Karoline Bjerkeli Grövdalová (Nór.) 9:24,46

4. Luiza Gegová (Alb.) 9:24,78

5. Adva Cohenová (Izr.) 9:29,74

6. Elena Burkardová (Nem.) 9:29,76



Kladivo:

1. Anita Wlodarczyková (Poľ.) 78,94

2. Alexandra Tavernierová (Fr.) 74,78

3. Joanna Fiodorowová (Poľ.) 74,00

4. Malwina Kopronová (Poľ.) 72,20

5. Hanna Skydanová (Azerb.) 72,10

6. Zalina Petrivská (Mold.) 71,80



Muži:



Žrď:

1. Armand Duplantis (Švéd.) 605

2. Timur Morgunov (ANA) 600

3. Renaud Lavillenie (Fr.) 595

4. Piotr Lisek 590

5. Pawel Wojciechowski (obaja Poľ.) 580

6. Konstadínos Filippídis (Gr.) a Sondre Guttormsen (Nór.) obaja 575

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. augusta (TASR) - Na ME atlétov v Berlíne sa vo finále na 1500 m presadila s hegemóniou počas celých pretekov Britka Laura Muirová časom 4:02,32 pred Poľkou Sofiou Ennaouiovou a ďalšou Britkou Laurou Weightmanovou.Obhajkyňa titulu Poľka Cichocká, ktorej to v tejto sezóne príliš nebehalo, mala veľké súperky v každej finalistke, no najviac v Britke Laure Muirovej, ktorá ako jediná v tomto roku dokázala zabehnúť čas pod štyri minúty. Po pomalom tempe, ktoré sa Muirovej nepáčilo, nastúpila po 600 metroch, výrazne zrýchlila a na čele vydržala až do cieľa. Muirová bežala na ME 1500 m premiérovo, finiš zvládla s náskokom, v pohode a pokojne.Na 5000 m domínovala Holanďanka Sifan Hassanová v rekorde šampionátu 14:46,12. Rozvášniť divákov chcela vo finále Nemka Klosterhalfenová aspoň medailou, pretože naturalizovaná Yasemin Canová z Turecka, obhajkyňa zlata, Britka Eilish McColganová a najmä Holanďanka Sifan Hassanová boli veľké prekážky.Ku koncu sa vytvorila päťčlenná skupinka a ťahala ju Hassanová ohrozovaná Izraelkou Salpeterovou, ktorá sa však evidentne pomýlila a finišovala akoby do cieľa, dokonca prejavovala radosť zo zdanlivého striebra. Vydala zo seba všetky sily a nakoniec kov nezískala. Hassanová jasne zvíťazila a druhá v poradí Britka McColganová dobehla za ňou o takmer sedem sekúnd.Zlato poľskej velikánky v hode kladivom si Anita Wlodarczyková zaslúžila rekordom šampionátu 78,94 a vynikla opäť tým zaužívaným spôsobom.Vo finále kladivárok, v ktorom chýbala v kvalifikácii neúspešná Slovenka Martina Hrašnová, vyčnievala jednoznačne 33-ročná Poľka Anita Wlodarczyková. Ak o jej zlate neboli pochybnosti, o ďalšie medaily sa tuho bojovalo.Wlodarczyková, dvakrát zlatá na OH a trikrát na MS, sa usilovala o štvrté zlato v jednom rade na ME. Už v 2. sérii sa vyšvihla na čelo, v tretej pridala vyše metra a kladivo dopadlo na 77,82, čo už bola príliš veľká vzdialenosť na to, aby súperky rovnocenne odpovedali. A to ešte explodovala vo štvrtom pokuse s rekordom šampionátu 78,94. Okrem prvého pokusu by jej každý jeden stačil na zlato.Strieborná Francúzka Tavernierová síce vytvorila národný rekord, no ten jej stačil so 74,78 len na striebro. Poľsko vo finále dominovalo, k Wlodarczykovej sa pridala aj bronzová Fiodorowová so 74,00. Wlodarczykovej séria: 69,35 - 76,50 - 77,82 - 78,94 - 78,55 - 77,71V ženskom stípli Nemecku pribudlo ďalšie zlato vďaka víťaznému finišu Gesy-Felicitas Krauseovej so sezónnym maximom 9:19,80.V záverečnom individuálnom bežeckom finále na 3000 m prek. sa Krauseová snažila o zlato, aby zvýraznila bilanciu svojej krajiny na ME. Zabrániť je v tom mohla hlavne Luiza Gegová z Albánska s najrýchlejším sezónnym časom. V záverečnom okruhu bojovali o zlato Švajčiarka Schlumpová s Nemkou a Krauseová nástupom po poslednej vodnej priekope s drvivým finišom obhájila titul.V skoku o žrdi až dvaja pokorili 600 cm, víťazný mladík Švéd Armand Duplantis dokonca 605 cm a prekonal svetový juniorský rekord. Pozoruhodných bolo aj 600 cm neutrálneho atléta z Ruska Timura Morgunova, s bronzom sa musel uspokojiť Francúz Renaud Lavillenie s 595 cm.Vo finále skoku o žrdi chýbal domácim divákom Raphael Holzdeppe, svetový šampión spred piatich rokov, bez jediného platného pokusu v kvalifikácii, Čechom zasa Jan Kudlička. Všetky tromfy držal v rukách geniálny Francúz Renaud Lavillenie, ktorý siahal na štvrté zlato na ME.Finále malo strhujúci priebeh, Švéd Armand Duplantis pokoril na prvý pokus 600 cm a druhýkrát za sebou v súťaži zlepšil svetový juniorský rekord. Ani to mu však nestačilo a na 1. pokus zdolal aj 605 cm.Francúz Lavillenie si na 580 cm odložil jeden pokus na 585 a latku zdolal na prvý pokus, rovnako ako konečný výkon 595. So 600 cm si poradil aj neutrálny atlét z Ruska 21-ročný Timur Morgunov a vyrovnal európsky rekord do 23 rokov.Lavillenie a Poliak Lisek už 600 cm neskočili, no skok o žrdi patril medzi najkvalitnejšie v histórii s mladíkmi zo Švédska i Ruska. Osemnásťročný Duplantis, najmladší víťaz histórie skoku o žrdi na ME, tohto roku zvíťazil na juniorských MS, vlani na MS v Londýne bol finalista, teraz so 605 cm už patrí medzi najlepších na svete.