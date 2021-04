Trom mestám hrozí, že prídu o právo hostiť ME. Medzi nimi aj Bilbao a Dublin, kde majú hrať Slováci

Zmena sa môže dotknúť aj Slovákov

Prvý šampionát naprieč celou Európou

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Až trom mestám hrozí, že im Európska futbalová únia (UEFA) odoberie hostiteľské právo v súvislosti s tohtoročnými majstrovstvami Európy vo futbale. Ide o to, že nemecký Mníchov, španielske Bilbao a írsky Dublin nevedia zaručiť prítomnosť divákov na tribúnach počas vrcholného podujatia európskeho futbalu, ktoré je s ročným meškaním naplánované na 11. júna - 11. júla 2021.Orgány verejného zdravia v týchto krajinách to neodporúčajú vzhľadom na vysoký stupeň ohrozenia počas pandémie koronavírusu. Informoval o tom aj portál Sport1.de, ktorý sa odvoláva na správu SID.V prípade možného škrtnutia Bilbaa a Dublinu by sa táto zmena výrazne dotkla aj slovenskej reprezentácie. Práve v týchto dvoch mestách by mali zverenci Štefana Tarkoviča odohrať všetky tri zápasy v rámci E-skupiny ME 2021. S Poliakmi a Švédmi by sa mali stretnúť 14.. resp. 18. júna v Dubline a so Španielmi by mali hrať 23. júna v Bilbau."Musíme sa dívať na zdravotnú situáciu v týchto krajinách. Je nepravdepodobné, že mestá zostanú organizátormi ME bez záruky účasti divákov na tribúnach. Predaj vstupeniek je jedným z najväčších zdrojov príjmov UEFA," uviedol prezident UEFA Aleksander Čeferin Výkonný výbor UEFA sa bude zaoberať formátom nadchádzajúcich ME na svojom zasadnutí 19. apríla 2021. Tohtoročný šampionát sa má uskutočniť prvýkrát v histórii naprieč celou Európou v dvanástich mestách a rovnakom počte krajín.Podľa dosiaľ platného formátu budú hostiteľmi ME 2021 anglický Londýn, azerbajdžanské Baku, dánska Kodaň, holandský Amsterdam, írsky Dublin, maďarská Budapešť, nemecký Mníchov, rumunská Bukurešť, ruský Petrohrad, škótsky Glasgow, španielske Bilbao a taliansky Rím.