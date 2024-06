Tropická búrka Beryl zosilnela na prvý hurikán tejto sezóny v Atlantickom oceáne a môže ešte nabrať na sile

Beryl prekonal rekord

Výstraha pred hurikánom

Sezóna má byť rušná

30.6.2024 (SITA.sk) - Topická búrka Beryl, ktorá smeruje k juhovýchodnému Karibiku, zosilnela na prvý hurikán tohtoročnej sezóny v Atlantickom oceáne.Meteorológovia varujú, že kým v nedeľu alebo v pondelok ráno dosiahne Barbados, môže ešte zosilnieť na veľký hurikán.Veľký hurikán je klasifikovaný od kategórie tri a vyššie, pričom ho sprevádza vietor s rýchlosťou prinajmenšom 178 kilometrov za hodinu.Beryl bol v sobotu v noci hurikán prvej kategórie, ktorý sprevádzal vietor o rýchlosti 140 kilometrov za hodinu.Živel sa nachádzal 955 kilometrov východne - juhovýchodne od Barbadosu, pričom sa pohyboval rýchlosťou 31 kilometrov za hodinu.Podľa Philipa Klotzbacha z Coloradskej štátnej univerzity, ktorý skúma hurikány, Beryl prekonal rekord z roku 1933 ako najvýchodnejšie vzniknutý hurikán v tropickom Atlantiku počas júna.Beryl je podľa vedca zároveň najsilnejšou zaznamenanou júnovou tropickou búrkou v tejto časti tropického Atlantiku.Stred hurikánu by mal podľa odhadov prejsť 45 kilometrov južne od Barbadosu, uviedol riaditeľ tamojšej meteorologickej služby Sabu Best. Meteorológovia očakávajú, že sa búrka preženie Karibikom a bude smerovať k Jamajke a Mexiku.Na Barbadose, Svätej Lucii, Grenade a Svätom Vincentovi a Grenadínach platí výstraha pred hurikánom. Martinik, Tobago a Dominika majú výstrahu pred tropickou búrkou.Beryl je druhou pomenovanou búrkou tohtoročnej hurikánovej sezóny v Atlantickom oceáne, ktorá trvá od 1. júna do 30. novembra.Začiatkom mesiaca tropická búrka Alberto udrela na pobreží severovýchodného Mexika, pričom priniesla lejaky a pripravila o život štyroch ľudí.Očakáva sa, že hurikánová sezóna bude tento rok rušná. Americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) prognózuje, že bude nadpriemerná a objaví sa počas nej 17 až 25 pomenovaných búrok.Predpoveď ráta s 13 hurikánmi a štyrmi veľkými hurikánmi. Priemerná hurikánová sezóna má 14 pomenovaných búrok, pričom hurikánov býva zhruba sedem a veľké hurikány tri.