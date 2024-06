Premiér Fico bude mať po atentáte trvalé následky, čoskoro sa však objaví na verejnosti, oznámil Kaliňák

Zapojil sa do diskusií k samitu

30.6.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico bude mať po májovom útoku trvalé následky, pokiaľ ide o činnosť pohybového aparátu, čoskoro sa však objaví na verejnosti.V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ).„Nedá sa povedať, že by išlo všetko úplne podľa plánu, ale môžem povedať, že ten stav sa už natoľko zlepšil, že sa pán premiér aktívne zapojil do diskusii k samitu, ktorý bol tento týždeň," povedal Kaliňák.Ako ďalej uviedol, Fico sa chystá postupnými krokmi chytiť všetkých svojich povinností.Premiér podľa Kaliňáka momentálne bojuje o to, „aby sa mohol vrátiť do plného zdravia".„Nie je to ešte zďaleka ideálne. Po strelnom poranení brušnej dutiny jednoducho tie orgány nepracujú ako keď ste mali 17 alebo 30. Je to ešte stále veľmi nevypočitateľné," zdôraznil Kaliňák.Dodal však, že Fico sa blíži do stavu, aby mohol vykonávať svoju funkciu s plným nasadením.