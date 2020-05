Tropická búrka nad Atlantikom prerušila štart družíc od SpaceX

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.5.2020 - Spoločnosť SpaceX odložila štart ďalších družíc v rámci siete Starlink. Dôvodom je tropická búrka Arthur, ktorá sa sformovala v Atlantickom oceáne. Zástupcovia firmy Elona Muska na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísali, že ďalšie družice vyšlú až po odštartovaní misie Crew Dragon Demo-2, v rámci ktorej kapsula Crew Dragon dovezie na Medzinárodnú vesmíru stanicu (ISS) dvoch astronautov z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).Ten nevyslal do vesmíru svojich astronautov z americkej pôdy od roku 2011. Štart naplánovali na 27. mája, Starlink teda príde na rad až po tomto dátume.Je to už takmer rok, čo SpaceX poslala do vesmíru prvú várku družíc siete Starlink. Astronómovia sa však sťažujú, že vrhajú silný jas. Musk nedávno prišiel s riešením a predstavil "tienidlo" VisorSat, ktoré by mali mať v najbližšom období všetky ich satelity.